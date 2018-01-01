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Свята України
27 липня - День системного адміністратора
28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня - День хрещення Київської Русі - України
28 липня - День PR-спеціаліста
29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
29 липня - День працівників торгівлі
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
30 липня - Міжнародний день дружби
1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
1 серпня - День інкасатора
2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил
4 серпня - День поліції України
5 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України
5 серпня - День залізничника
6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
8 серпня - Всесвітній день кішок
8 серпня - Міжнародний день альпінізму
8 серпня - День військ зв’язку України
8 серпня - Міжнародний день офтальмології
9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
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СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ: КАК ЕГО ВЕСТИ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Семейные финансы частенько - яблоко раздора. Как обеспечивать финансовую стабильность и стабильность отношений, как вести семейный бюджет и просчитывать расходы?
Психологи рекомендуют обсудить «на берегу» - до брака – отношение партнеров к деньгам. Не важно, какое оно будет, главное, чтобы был консенсус или – если очень повезет – одинаковый взгляд на то, как зарабатывать и как тратить деньги. Откладывать или нет, сколько тратить на питание, какой ценовой категории покупать обувь и одежду, общий бюджет или раздельный, откладывать ли «на пенсию» - универсальных правил нет, но важно найти решение, которое будет устраивать обоих партнеров. подробнее
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