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28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День поліції України

5 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України

5 серпня - День залізничника

6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня - Всесвітній день кішок

8 серпня - Міжнародний день альпінізму

8 серпня - День військ зв’язку України

8 серпня - Міжнародний день офтальмології

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ: КАК ЕГО ВЕСТИ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Семейные финансы частенько - яблоко раздора. Как обеспечивать финансовую стабильность и стабильность отношений, как вести семейный бюджет и просчитывать расходы?



Психологи рекомендуют обсудить «на берегу» - до брака – отношение партнеров к деньгам. Не важно, какое оно будет, главное, чтобы был консенсус или – если очень повезет – одинаковый взгляд на то, как зарабатывать и как тратить деньги. Откладывать или нет, сколько тратить на питание, какой ценовой категории покупать обувь и одежду, общий бюджет или раздельный, откладывать ли «на пенсию» - универсальных правил нет, но важно найти решение, которое будет устраивать обоих партнеров. Семейные финансы частенько - яблоко раздора. Как обеспечивать финансовую стабильность и стабильность отношений, как вести семейный бюджет и просчитывать расходы?Психологи рекомендуют обсудить «на берегу» - до брака – отношение партнеров к деньгам. Не важно, какое оно будет, главное, чтобы был консенсус или – если очень повезет – одинаковый взгляд на то, как зарабатывать и как тратить деньги. Откладывать или нет, сколько тратить на питание, какой ценовой категории покупать обувь и одежду, общий бюджет или раздельный, откладывать ли «на пенсию» - универсальных правил нет, но важно найти решение, которое будет устраивать обоих партнеров. подробнее