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КАК ВЫБРАТЬ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ И ЧЕМ ОНА ПОЛЕЗНА

Желтая, ароматная красавица-дыня уже заполонила прилавки супермаркетов и базаров. Сезон дыни объявляется открытым!



Чем полезна дыня?

Дыня содержит богатый витаминно-минеральный комплекс.



Всего одна порция (100 г) продукта обеспечивает суточную потребность витамина А (40 мг), С (20 мг), Е (0,10 мг), РР (0,40 мг), а также железа (1 мг), йода (2 мкг), калия(118мг), кальция (16 мг), магния (13 мг).

Клетчатка, содержащаяся в продукте, нормализует работу ЖКТ, выводит шлаки и слизь, а также налаживает стул.

Дыня улучшает мозговое кровообращение, чем способствует хорошей памяти, концентрации внимания, предотвращает злокачественные новообразования в мозге.

Антиоксиданты укрепляют иммунитет, помогают бороться с вирусами и простудой. Научно доказано, что дыня укрепляет нервную систему, улучшает сон, снимает стресс и тревожность, а также поднимает жизненный тонус. подробнее Желтая, ароматная красавица-дыня уже заполонила прилавки супермаркетов и базаров. Сезон дыни объявляется открытым!Дыня содержит богатый витаминно-минеральный комплекс.