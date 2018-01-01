|
|
|
Реклама
Курсы валют
Свята України
16 липня - День бухгалтера України
20 липня - Міжнародний день шахів
25 липня - День зубного техніка
26 липня - День парашутиста
27 липня - День системного адміністратора
28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня - День хрещення Київської Русі - України
28 липня - День PR-спеціаліста
29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
29 липня - День працівників торгівлі
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
30 липня - Міжнародний день дружби
|
КАК ВЫБРАТЬ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ И ЧЕМ ОНА ПОЛЕЗНА
Желтая, ароматная красавица-дыня уже заполонила прилавки супермаркетов и базаров. Сезон дыни объявляется открытым!
Чем полезна дыня?
Дыня содержит богатый витаминно-минеральный комплекс.
|
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
|
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр