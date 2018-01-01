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4 липня - День судового експерта України

6 липня - Всесвітній день поцілунку

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

7 липня - Міжнародний день кооперативів

7 липня - Міжнародний день Дніпра

8 липня - День рибалки

8 липня - День родини

8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією

11 липня - Всесвітній день народонаселення

11 липня - Всесвітній день шоколаду

15 липня - Всесвітній день навичок молоді

15 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

15 липня - День українських миротворців

16 липня - День бухгалтера України

20 липня - Міжнародний день шахів

25 липня - День зубного техніка

26 липня - День парашутиста

27 липня - День системного адміністратора

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - Міжнародний день дружби

КАК УСТАНОВИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ

Кондиционер помогает пережить летнюю жару. Он обеспечивает комфортный микроклимат в жилых и офисных помещениях. Дарит приятную прохладу в жаркие дни.



Выбор подходящего агрегата — это только полдела. Чтобы обеспечить максимальную эффективность всех функций прибора и продлить срок эксплуатации, за кондиционером необходимо правильно ухаживать.



Тонкости установки

Кондиционеры представляют собой агрегаты для охлаждения воздуха в помещении со сложной конструкцией. Поэтому монтажом сплит-системы стоит заниматься «подкованному» мастеру, который имеет опыт работы. Понадобится также профессиональное оборудование, поскольку обычной отверткой здесь не обойтись. Кондиционер помогает пережить летнюю жару. Он обеспечивает комфортный микроклимат в жилых и офисных помещениях. Дарит приятную прохладу в жаркие дни.Выбор подходящего агрегата — это только полдела. Чтобы обеспечить максимальную эффективность всех функций прибора и продлить срок эксплуатации, за кондиционером необходимо правильно ухаживать.Кондиционеры представляют собой агрегаты для охлаждения воздуха в помещении со сложной конструкцией. Поэтому монтажом сплит-системы стоит заниматься «подкованному» мастеру, который имеет опыт работы. Понадобится также профессиональное оборудование, поскольку обычной отверткой здесь не обойтись. подробнее