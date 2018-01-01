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КАК УСТАНОВИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ
Кондиционер помогает пережить летнюю жару. Он обеспечивает комфортный микроклимат в жилых и офисных помещениях. Дарит приятную прохладу в жаркие дни.
Выбор подходящего агрегата — это только полдела. Чтобы обеспечить максимальную эффективность всех функций прибора и продлить срок эксплуатации, за кондиционером необходимо правильно ухаживать.
Тонкости установки
Кондиционеры представляют собой агрегаты для охлаждения воздуха в помещении со сложной конструкцией. Поэтому монтажом сплит-системы стоит заниматься «подкованному» мастеру, который имеет опыт работы. Понадобится также профессиональное оборудование, поскольку обычной отверткой здесь не обойтись. подробнее
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