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4 липня - День судового експерта України

6 липня - Всесвітній день поцілунку

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

7 липня - Міжнародний день кооперативів

7 липня - Міжнародний день Дніпра

8 липня - День рибалки

8 липня - День родини

8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією

11 липня - Всесвітній день народонаселення

11 липня - Всесвітній день шоколаду

15 липня - Всесвітній день навичок молоді

15 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

15 липня - День українських миротворців

16 липня - День бухгалтера України

20 липня - Міжнародний день шахів

25 липня - День зубного техніка

26 липня - День парашутиста

27 липня - День системного адміністратора

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - Міжнародний день дружби

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ ОТ ГАДЖЕТОВ, ЭКРАНОВ И МОНИТОРОВ

Во многих странах набирает тренд “Интернет - профилактики” - семьи по договоренности отказываются от смартфонов и телевизоров на выходные или на неделю.



Конечно, в современном мире невозможно отказаться от Интернета, да и не за чем. Ведь мы даже с бабушкой связываемся по Skype, учитель и воспитатель пишут информацию в Viber, про все новости и важные события мы тоже чаще всего узнаем через Интернет.



Но, кроме новостей и важных событий есть, конечно, сотни неважных новостей, ненужной информации и чужих фото. И, что самое печальное, все больше детей и подростков проводят очень много времени перед экранами. Во многих странах набирает тренд “Интернет - профилактики” - семьи по договоренности отказываются от смартфонов и телевизоров на выходные или на неделю.Конечно, в современном мире невозможно отказаться от Интернета, да и не за чем. Ведь мы даже с бабушкой связываемся по Skype, учитель и воспитатель пишут информацию в Viber, про все новости и важные события мы тоже чаще всего узнаем через Интернет.Но, кроме новостей и важных событий есть, конечно, сотни неважных новостей, ненужной информации и чужих фото. И, что самое печальное, все больше детей и подростков проводят очень много времени перед экранами. подробнее