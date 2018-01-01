Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 4 липня - День Національної поліції України

4 липня - День судового експерта України

6 липня - Всесвітній день поцілунку

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

7 липня - Міжнародний день кооперативів

7 липня - Міжнародний день Дніпра

8 липня - День рибалки

8 липня - День родини

8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією

11 липня - Всесвітній день народонаселення

11 липня - Всесвітній день шоколаду

15 липня - Всесвітній день навичок молоді

15 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

15 липня - День українських миротворців

16 липня - День бухгалтера України

20 липня - Міжнародний день шахів

25 липня - День зубного техніка

26 липня - День парашутиста

27 липня - День системного адміністратора

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - Міжнародний день дружби

КАК НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ

Что слышат регулярно инструктор или подруга, которая советует пойти на йогу? Классические возражения:



«Йога это не для меня»

Йога – это не красивые сложные асаны, как мы привыкли видеть в интернете. Есть йога-терапия, есть очень мягкая йога с минимальной нагрузкой, есть индивидуальная работа с инструктором. На самом деле, йога подходит каждому. И очень мало противопоказаний к йоге, йога-терапии. Если рядом грамотный инструктор, физическое состояние обычно не есть препятствие к практике. Зато можно открыть для себя много простых, но эффективных физических и дыхательных упражнений, которые помогают быть в хорошей форме. Что слышат регулярно инструктор или подруга, которая советует пойти на йогу? Классические возражения:Йога – это не красивые сложные асаны, как мы привыкли видеть в интернете. Есть йога-терапия, есть очень мягкая йога с минимальной нагрузкой, есть индивидуальная работа с инструктором. На самом деле, йога подходит каждому. И очень мало противопоказаний к йоге, йога-терапии. Если рядом грамотный инструктор, физическое состояние обычно не есть препятствие к практике. Зато можно открыть для себя много простых, но эффективных физических и дыхательных упражнений, которые помогают быть в хорошей форме. подробнее