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КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ КОЖА СТАЛА ЧИСТОЙ И КРАСИВОЙ

Если вы давно выросли из подросткового возраста, но вас беспокоит вопрос акне на коже, то эта статья для вас.



“Пусть пища станет лекарством твоим и пусть лекарство станет твоей пищей”. Невозможно отрицать истину за этим старым, но мудрым заявлением отца современной медицины, Гиппократа. Когда дело доходит до прыщей, ваша диета оказывает огромное влияние на их появление. И хотя вы не можете полностью избавиться от проблем с кожей, изменив рацион, но, безусловно, можете повлиять на ее внешний вид. В зависимости от вашего питания, количество и выраженность акне может уменьшаться или ухудшаться. Если вы давно выросли из подросткового возраста, но вас беспокоит вопрос акне на коже, то эта статья для вас.“Пусть пища станет лекарством твоим и пусть лекарство станет твоей пищей”. Невозможно отрицать истину за этим старым, но мудрым заявлением отца современной медицины, Гиппократа. Когда дело доходит до прыщей, ваша диета оказывает огромное влияние на их появление. И хотя вы не можете полностью избавиться от проблем с кожей, изменив рацион, но, безусловно, можете повлиять на ее внешний вид. В зависимости от вашего питания, количество и выраженность акне может уменьшаться или ухудшаться. подробнее