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25 травня - День філолога

25 травня - Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

27 травня - День Святої Трійці. П'ятидесятниця

27 травня - День хіміка

28 травня - День прикордонника

29 травня - Міжнародний день миротворців ООН

30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

30 травня - День жіночої емансипації

30 травня - Міжнародний День розсіяного склерозу

31 травня - Всесвітній день без тютюну

31 травня - Всесвітній день блондинок

1 червня - Всесвітній день батьків

1 червня - Міжнародний день захисту дітей

3 червня - День меліоратора

3 червня - День працівників водного господарства України

3 червня - День працівників місцевої промисловості України

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 червня - День журналіста України

«ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій



Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці.



Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.



У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників. Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці.Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників. подробнее