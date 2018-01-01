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Свята України
25 травня - День зниклих безвісти дітей
25 травня - День філолога
25 травня - Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій
26 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
27 травня - День Святої Трійці. П'ятидесятниця
27 травня - День хіміка
28 травня - День прикордонника
29 травня - Міжнародний день миротворців ООН
30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
30 травня - День жіночої емансипації
30 травня - Міжнародний День розсіяного склерозу
31 травня - Всесвітній день без тютюну
31 травня - Всесвітній день блондинок
1 червня - Всесвітній день батьків
1 червня - Міжнародний день захисту дітей
3 червня - День меліоратора
3 червня - День працівників водного господарства України
3 червня - День працівників місцевої промисловості України
4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії
5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища
6 червня - День журналіста України
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«ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»
ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій
Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці.
Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.
У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників. подробнее
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