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ВЕСОМЫЕ ПРИЧИН НЕ ПИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ
С приходом лета морозильная камера на половину забита льдом. Но охлаждать напитки – не самая лучшая идея. Далее, почему.
Морсы, компоты и просто вода со льдом - напитки лета, правда, от них стоит отказаться. И на это есть минимум 5 причин:
Холодная вода хуже утоляет жажду
Удивительно но, но факт. Выпив стакан холодной воды, через 10 минут процедуру захочется повторить. Проведите эксперимент – выпейте стакан воды комнатной температуры и проследите, когда жажда вернется. подробнее
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