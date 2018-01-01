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25 травня - День філолога

25 травня - Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

27 травня - День Святої Трійці. П'ятидесятниця

27 травня - День хіміка

28 травня - День прикордонника

29 травня - Міжнародний день миротворців ООН

30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

30 травня - День жіночої емансипації

30 травня - Міжнародний День розсіяного склерозу

31 травня - Всесвітній день без тютюну

31 травня - Всесвітній день блондинок

1 червня - Всесвітній день батьків

1 червня - Міжнародний день захисту дітей

3 червня - День меліоратора

3 червня - День працівників водного господарства України

3 червня - День працівників місцевої промисловості України

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 червня - День журналіста України

ВЕСОМЫЕ ПРИЧИН НЕ ПИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ

С приходом лета морозильная камера на половину забита льдом. Но охлаждать напитки – не самая лучшая идея. Далее, почему.



Морсы, компоты и просто вода со льдом - напитки лета, правда, от них стоит отказаться. И на это есть минимум 5 причин:



Холодная вода хуже утоляет жажду

Удивительно но, но факт. Выпив стакан холодной воды, через 10 минут процедуру захочется повторить. Проведите эксперимент – выпейте стакан воды комнатной температуры и проследите, когда жажда вернется. С приходом лета морозильная камера на половину забита льдом. Но охлаждать напитки – не самая лучшая идея. Далее, почему.Морсы, компоты и просто вода со льдом - напитки лета, правда, от них стоит отказаться. И на это есть минимум 5 причин:Удивительно но, но факт. Выпив стакан холодной воды, через 10 минут процедуру захочется повторить. Проведите эксперимент – выпейте стакан воды комнатной температуры и проследите, когда жажда вернется. подробнее