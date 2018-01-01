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ВЕСОМЫЕ ПРИЧИН НЕ ПИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ
Дата: 25 Май 2018  

С приходом лета морозильная камера на половину забита льдом. Но охлаждать напитки – не самая лучшая идея. Далее, почему.

Морсы, компоты и просто вода со льдом - напитки лета, правда, от них стоит отказаться. И на это есть минимум 5 причин:

Холодная вода хуже утоляет жажду
Удивительно но, но факт. Выпив стакан холодной воды, через 10 минут процедуру захочется повторить. Проведите эксперимент – выпейте стакан воды комнатной температуры и проследите, когда жажда вернется. подробнее
 
 
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