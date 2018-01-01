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Троица 2018: история и традиции
Дата: 25 Май 2018  

В Украине приближается День святой Троицы. Этот светлый православный праздник отмечают на 50 день после Пасхи, поэтому второе его имя Пятидесятница.

В 2018 году Троица выпадает на 27 мая. Кроме того, 28 мая – в понедельник – украинцев ожидает официальный выходной.

История Дня Святой Троицы

Согласно текстам святых писаний, на пятидесятый день после Воскрешения Святой Дух явился апостолам на Сионской горе в Иерусалиме. Об этом событии Христос предупредил своих учеников еще при жизни.

Когда все апостолы собрались в одном месте и начали общую молитву, послышался страшный шум, и появились языки пламени – символ очищения от греха, способный согревать души.

Апостолы, на которых снизошел святой дух, начали произносить проповеди на разных языках. С тех пор день первой Троицы считается днем создания Христианской церкви. подробнее
 
 
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