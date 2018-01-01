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6 червня - День журналіста України

Троица 2018: история и традиции

В Украине приближается День святой Троицы. Этот светлый православный праздник отмечают на 50 день после Пасхи, поэтому второе его имя Пятидесятница.



В 2018 году Троица выпадает на 27 мая. Кроме того, 28 мая – в понедельник – украинцев ожидает официальный выходной.



История Дня Святой Троицы

Согласно текстам святых писаний, на пятидесятый день после Воскрешения Святой Дух явился апостолам на Сионской горе в Иерусалиме. Об этом событии Христос предупредил своих учеников еще при жизни.



Когда все апостолы собрались в одном месте и начали общую молитву, послышался страшный шум, и появились языки пламени – символ очищения от греха, способный согревать души.



Апостолы, на которых снизошел святой дух, начали произносить проповеди на разных языках. С тех пор день первой Троицы считается днем создания Христианской церкви. В Украине приближается День святой Троицы. Этот светлый православный праздник отмечают на 50 день после Пасхи, поэтому второе его имя Пятидесятница.В 2018 году Троица выпадает на 27 мая. Кроме того, 28 мая – в понедельник – украинцев ожидает официальный выходной.Согласно текстам святых писаний, на пятидесятый день после Воскрешения Святой Дух явился апостолам на Сионской горе в Иерусалиме. Об этом событии Христос предупредил своих учеников еще при жизни.Когда все апостолы собрались в одном месте и начали общую молитву, послышался страшный шум, и появились языки пламени – символ очищения от греха, способный согревать души.Апостолы, на которых снизошел святой дух, начали произносить проповеди на разных языках. С тех пор день первой Троицы считается днем создания Христианской церкви. подробнее