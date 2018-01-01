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27 травня - День Святої Трійці. П'ятидесятниця

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30 травня - Міжнародний День розсіяного склерозу

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Не будьте залежними від згубної дії тютюну

24 травня 2018 року в актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Павлоградської міської ради» пройшла прес-конференція з запрошенням медичних працівників навчальних закладів міста на тему «31 травня – Всесвітній день без тютюну». У заході взяв участь лікар-нарколог відділення № 3 КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер»ДОР» Пасіцельський Роман Михайлович.



Мета Всесвітнього дня без тютюну – закликати курців відмовитись від шкідливої звички та звернути їх увагу на те, що кожна викурена цигарка завдає непоправної шкоди здоров’ю.



Пасіцельський Р.М. акцентував увагу присутніх на тому, що не існує безпечних цигарок та безпечного куріння. Щоб попередити розповсюдження куріння серед підлітків, необхідно, в першу чергу, знизити рівень куріння серед дорослих. Батьки повинні виховувати у своєї дитини звичку протистояння своїм одноліткам, якщо ті пропонують їм куріння, алкоголь чи наркотики. Діти хочуть бути схожими на своїх батьків, і якщо батьки мають шкідливі звички, то в 70 – 80 % – діти також будуть курити. 24 травня 2018 року в актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Павлоградської міської ради» пройшла прес-конференція з запрошенням медичних працівників навчальних закладів міста на тему «31 травня – Всесвітній день без тютюну». У заході взяв участь лікар-нарколог відділення № 3 КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер»ДОР» Пасіцельський Роман Михайлович.Мета Всесвітнього дня без тютюну – закликати курців відмовитись від шкідливої звички та звернути їх увагу на те, що кожна викурена цигарка завдає непоправної шкоди здоров’ю.Пасіцельський Р.М. акцентував увагу присутніх на тому, що не існує безпечних цигарок та безпечного куріння. Щоб попередити розповсюдження куріння серед підлітків, необхідно, в першу чергу, знизити рівень куріння серед дорослих. Батьки повинні виховувати у своєї дитини звичку протистояння своїм одноліткам, якщо ті пропонують їм куріння, алкоголь чи наркотики. Діти хочуть бути схожими на своїх батьків, і якщо батьки мають шкідливі звички, то в 70 – 80 % – діти також будуть курити. подробнее