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25 травня - День філолога

25 травня - Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

27 травня - День Святої Трійці. П'ятидесятниця

27 травня - День хіміка

28 травня - День прикордонника

29 травня - Міжнародний день миротворців ООН

30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

30 травня - День жіночої емансипації

30 травня - Міжнародний День розсіяного склерозу

31 травня - Всесвітній день без тютюну

31 травня - Всесвітній день блондинок

1 червня - Всесвітній день батьків

1 червня - Міжнародний день захисту дітей

3 червня - День меліоратора

3 червня - День працівників водного господарства України

3 червня - День працівників місцевої промисловості України

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 червня - День журналіста України

До Дня пам’яті померлим від СНІДу

Напередодні Дня пам’яті померлим від СНІДу в місті Павлоград біля центра дозвілля «МИР» було організовано та проведено вуличну акцію "Роздумуй про наше минуле, готуючись до нашого майбутнього".



Розпочавшись у минулому сторіччі епідемія ВІЛ/СНІДу продовжує впливати на громадське здоров’я у всьому світі.



За даними Дніпропетровського обласного центру СНІДу, станом на 1 травня 2018 року під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я області перебуває 27 тис. 776 людей, які живуть з ВІЛ, у тому числі зі СНІДом – 9 тис.165 чоловік. Напередодні Дня пам’яті померлим від СНІДу в місті Павлоград біля центра дозвілля «МИР» було організовано та проведено вуличну акцію "Роздумуй про наше минуле, готуючись до нашого майбутнього".Розпочавшись у минулому сторіччі епідемія ВІЛ/СНІДу продовжує впливати на громадське здоров’я у всьому світі.За даними Дніпропетровського обласного центру СНІДу, станом на 1 травня 2018 року під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я області перебуває 27 тис. 776 людей, які живуть з ВІЛ, у тому числі зі СНІДом – 9 тис.165 чоловік. подробнее