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25 травня - День філолога

25 травня - Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

27 травня - День Святої Трійці. П'ятидесятниця

27 травня - День хіміка

28 травня - День прикордонника

29 травня - Міжнародний день миротворців ООН

30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

30 травня - День жіночої емансипації

30 травня - Міжнародний День розсіяного склерозу

31 травня - Всесвітній день без тютюну

31 травня - Всесвітній день блондинок

1 червня - Всесвітній день батьків

1 червня - Міжнародний день захисту дітей

3 червня - День меліоратора

3 червня - День працівників водного господарства України

3 червня - День працівників місцевої промисловості України

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 червня - День журналіста України

Подумайте дважды, прежде, чем лезть в бассейн

Погода становится все жарче, а значит вокруг бассейнов собирается все больше желающих освежиться.



И как бы не были привлекательны эти небольшие резервуары с водой, задумайтесь об опасности общественных бассейнов, аквапарков и гидромассажных ванн.



В теплой недохлорированной воде быстро размножаются патогенные организмы, поэтому так важно, чтобы вода из бассейна не попала на слизистую или внутрь организма. Идеальный вариант – проверить воду специальными тест полосками, прежде, чем залезть в бассейн. Погода становится все жарче, а значит вокруг бассейнов собирается все больше желающих освежиться.И как бы не были привлекательны эти небольшие резервуары с водой, задумайтесь об опасности общественных бассейнов, аквапарков и гидромассажных ванн.В теплой недохлорированной воде быстро размножаются патогенные организмы, поэтому так важно, чтобы вода из бассейна не попала на слизистую или внутрь организма. Идеальный вариант – проверить воду специальными тест полосками, прежде, чем залезть в бассейн. подробнее