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Евровидение 2018

12 мая в Лиссабоне определился победитель 63-го песенного конкурса Евровидение 2018.



С 8 по 12 мая 2018 года в Португалии прошел 63-й песенный конкурс Евровидение. В нем приняли участие 42 страны. 37 конкурсантов боролись за право попасть в финал шоу через систему полуфиналов, а Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания и представитель страны-хозяйки конкурса Португалии попали в финал автоматически.



Согласно жеребьевке, что прошла 29 января 2018 года, в первом полуфинале, 8 мая, выступили 19 участников, а во втором полуфинале, 10 мая 2018 года, зрители увидели 18 конкурсантов. С каждого полуфинала в финал попали по 10 исполнителей.



В финале, 12 мая 2018 года за главный приз боролись 25 сольных исполнителей и музыкальных коллективов. 12 мая в Лиссабоне определился победитель 63-го песенного конкурса Евровидение 2018.С 8 по 12 мая 2018 года в Португалии прошел 63-й песенный конкурс Евровидение. В нем приняли участие 42 страны. 37 конкурсантов боролись за право попасть в финал шоу через систему полуфиналов, а Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания и представитель страны-хозяйки конкурса Португалии попали в финал автоматически.Согласно жеребьевке, что прошла 29 января 2018 года, в первом полуфинале, 8 мая, выступили 19 участников, а во втором полуфинале, 10 мая 2018 года, зрители увидели 18 конкурсантов. С каждого полуфинала в финал попали по 10 исполнителей.В финале, 12 мая 2018 года за главный приз боролись 25 сольных исполнителей и музыкальных коллективов. подробнее