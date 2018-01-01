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Привычки, которые продлевают жизнь
Дата: 12 Апрель 2018  

Долгое время считалось, что продолжительность жизни зависит от наследственности и генов. Однако, ученые выяснили, что главными факторами влияющими на продолжительность жизни являются образ жизни, диеты, токсинов, загрязнений.

Семь простых полезных привычек помогут вам не просто прожить дольше, но и сохранить здоровье:

Физическая активность

Не важно, что вы выберите: использование лестницы вместо лифта, ежедневные пешие прогулки, утренние пробежки, физкультура в обеденный перерыв... Человеческому организму необходимо движение, а в современном мире офисной работы и индивидуального транспорта физическая активность - осознанный выбор. подробнее
 
 
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