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12 квітня - Всесвітній день авіації і космонавтики

12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України

12 квітня - День скаута в Україні

14 квітня - День ДАІ МВС України

15 квітня - День працівників кримінального розшуку України

15 квітня - День фахівця з радіоелектронної боротьби

16 квітня - Всесвітній день голосу

17 квітня - Всесвітній день боротьби з гемофілією

17 квітня - День пожежної охорони

17 квітня - Радуниця

18 квітня - Міжнародний день пам'яток та історичних місць

21 квітня - Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

21 квітня - Міжнародний день астрономії

21 квітня - Міжнародний день цирку

21 квітня - Український День навколишнього середовища

22 квітня - Міжнародний день Землі

23 квітня - Всесвітній день книг і авторського права

23 квітня - Всеукраїнський день психолога

24 квітня - Міжнародний день солідарності молоді

25 квітня - Всесвітній день боротьби проти малярії

25 квітня - Міжнародний день ДНК

25 квітня - Міжнародний день секретаря

26 квітня - Міжнародний день інтелектуальної власності

26 квітня - Міжнародний день пам'яті Чорнобиля

Привычки, которые продлевают жизнь

Долгое время считалось, что продолжительность жизни зависит от наследственности и генов. Однако, ученые выяснили, что главными факторами влияющими на продолжительность жизни являются образ жизни, диеты, токсинов, загрязнений.



Семь простых полезных привычек помогут вам не просто прожить дольше, но и сохранить здоровье:



Физическая активность

Не важно, что вы выберите: использование лестницы вместо лифта, ежедневные пешие прогулки, утренние пробежки, физкультура в обеденный перерыв... Человеческому организму необходимо движение, а в современном мире офисной работы и индивидуального транспорта физическая активность - осознанный выбор. Долгое время считалось, что продолжительность жизни зависит от наследственности и генов. Однако, ученые выяснили, что главными факторами влияющими на продолжительность жизни являются образ жизни, диеты, токсинов, загрязнений.Семь простых полезных привычек помогут вам не просто прожить дольше, но и сохранить здоровье:Не важно, что вы выберите: использование лестницы вместо лифта, ежедневные пешие прогулки, утренние пробежки, физкультура в обеденный перерыв... Человеческому организму необходимо движение, а в современном мире офисной работы и индивидуального транспорта физическая активность - осознанный выбор. подробнее