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12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України
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18 квітня - Міжнародний день пам'яток та історичних місць
21 квітня - Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
21 квітня - Міжнародний день астрономії
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25 квітня - Всесвітній день боротьби проти малярії
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25 квітня - Міжнародний день секретаря
26 квітня - Міжнародний день інтелектуальної власності
26 квітня - Міжнародний день пам'яті Чорнобиля
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Привычки, которые продлевают жизнь
Долгое время считалось, что продолжительность жизни зависит от наследственности и генов. Однако, ученые выяснили, что главными факторами влияющими на продолжительность жизни являются образ жизни, диеты, токсинов, загрязнений.
Семь простых полезных привычек помогут вам не просто прожить дольше, но и сохранить здоровье:
Физическая активность
Не важно, что вы выберите: использование лестницы вместо лифта, ежедневные пешие прогулки, утренние пробежки, физкультура в обеденный перерыв... Человеческому организму необходимо движение, а в современном мире офисной работы и индивидуального транспорта физическая активность - осознанный выбор. подробнее
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