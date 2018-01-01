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КАК ПРАВИЛЬНО РАЗГОВЕТЬСЯ НА ПАСХУ
Паски, ароматные колбаски, буженина и другие вкусные блюда на праздничном столе… Как правильно разговеться, чтобы не навредить работе ЖКТ?
Если вы держали пост, то после «скудного» питания так и хочется наброситься на любимые блюда, но не спешите, придерживаясь следующих правил:
Пасхальную корзину начинают святить с 00.00, а после принято разговляться освященной пищей. Начните с одного яйца и небольшого кусочка паски. Записывать хорошо травяным чаем или морсом, но не алкоголем. подробнее
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