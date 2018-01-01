Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2 квітня - Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм

2 квітня - Міжнародний день дитячої книги

2 квітня - Великий понеділок

3 квітня - Великий вівторок

4 квітня - День веб-майстра

4 квітня - Міжнародний день бродячих тварин

4 квітня - Обережно - міни! Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням

4 квітня - Велика середа

5 квітня - Чистий четвер

6 квітня - День робітника слідчих органів

6 квітня - Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

6 квітня - Страсна п'ятниця

7 квітня - Благовіщення

7 квітня - Всесвітній день здоров'я

7 квітня - Закінчення Великого посту

7 квітня - Страсна субота

7 квітня - Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді

8 квітня - День працівників військових комісаріатів

8 квітня - Міжнародний день ромів

8 квітня - Пасха Христова - Великдень

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗГОВЕТЬСЯ НА ПАСХУ

Паски, ароматные колбаски, буженина и другие вкусные блюда на праздничном столе… Как правильно разговеться, чтобы не навредить работе ЖКТ?



Если вы держали пост, то после «скудного» питания так и хочется наброситься на любимые блюда, но не спешите, придерживаясь следующих правил:



Пасхальную корзину начинают святить с 00.00, а после принято разговляться освященной пищей. Начните с одного яйца и небольшого кусочка паски. Записывать хорошо травяным чаем или морсом, но не алкоголем. Паски, ароматные колбаски, буженина и другие вкусные блюда на праздничном столе… Как правильно разговеться, чтобы не навредить работе ЖКТ?Если вы держали пост, то после «скудного» питания так и хочется наброситься на любимые блюда, но не спешите, придерживаясь следующих правил:Пасхальную корзину начинают святить с 00.00, а после принято разговляться освященной пищей. Начните с одного яйца и небольшого кусочка паски. Записывать хорошо травяным чаем или морсом, но не алкоголем. подробнее