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ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО НИТРАТОВ
Пришла весна, а с нею стали появляться на прилавках рынков и супермаркетов первая зелень, овощи и фрукты - почти весь «летний» ассортимент. Где больше всего содержится нитратов?
Как объясняют специалисты, что сами нитраты не опасны для человека, но попадая в организм, они превращаются в токсичные нитриты. А те в свою очередь, вступая в реакцию с гемоглобином, вызывают кислородное голодание тканей (гипоксия). От отравления нитратами страдает мозг, нервная система, пищеварение, а также кровяное давление. Особенно тяжело переносят такое состояние беременные и дети. И если для взрослого - допустимая норма 300 мг нитратов, то для маленького ребенка достаточно и 5 мг, чтобы отравиться. Для сравнения: это 1 небольшой помидор, или огурец, или 5-6 редисок.
Чемпионы по содержанию нитратов – это листовые салаты, зеленый лук, петрушка, укроп, капуста, огурцы и помидоры. Но не отстают от них и молодые кабачки, морковь и свекла. подробнее
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