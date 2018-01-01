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ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ: ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК?
Зеленый лук, один их первых весенних продуктов, которые появляются на столах украинцев после долгой зимы. Богатое содержание витаминов и микроэлементов зеленого лука делает его незаменимым при весеннем авитаминозе.
Чем полезен зеленый молодой лук?
Перья зеленого лука содержат множество микроэлементов, таких как железо, магний, марганец, калий, серу, фтор, а также витамины: А, С, Е, К и РР.
Содержание витамина С, в данном продукте в 4 раза превышает, чем в цитрусовых. Достаточно съесть 100 граммов зеленого лука, чтобы восполнить суточную норму. Но не каждый может есть просто один зеленый лук. А вот в салате с куриным яйцом или перепелиным, заправленном сметаной или бутерброд с черным хлебом и тоненьким кусочком сала и перьями зеленого лука подойдет каждому. Также можно добавлять мелко порезанные зеленые перья в суп или куриный бульон, но не проваривать, потому что витамины улетучатся. подробнее
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