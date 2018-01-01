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27 березня - День нефролога

27 березня - Міжнародний день театру

1 квітня - День Сміху

1 квітня - Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя

1 квітня - День геолога

1 квітня - Міжнародний день птахів. День орнітолога

1 квітня - День математика

2 квітня - Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм

2 квітня - Міжнародний день дитячої книги

2 квітня - Великий понеділок

3 квітня - Великий вівторок

4 квітня - День веб-майстра

4 квітня - Міжнародний день бродячих тварин

4 квітня - Обережно - міни! Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням

4 квітня - Велика середа

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Священное Писание гласит, что в Вербное воскресенье Сын Божий вошел в Иерусалим, и поэтому у этого дня есть и другое название – «Вход Господень в Иерусалим». Вербное воскресенье было введено христианской церковью еще в 4 веке. Когда Господень Сын входил в Иерусалим, люди его приветствовали пальмовыми веточками. Но так, как в наших широтах не растут пальмы, то их заменили на веточки вербы. Верба – это первое дерево, которое распускается раньше всех, символизируя приход весны, теплоты и всего самого доброго и светлого.



Считалось, что освященные веточки вербы обладают целебной силой. Верующие слегка ударяли друг друга веточками вербы и, тем самым, желали друг другу крепкого здоровья. Священное Писание гласит, что в Вербное воскресенье Сын Божий вошел в Иерусалим, и поэтому у этого дня есть и другое название – «Вход Господень в Иерусалим». Вербное воскресенье было введено христианской церковью еще в 4 веке. Когда Господень Сын входил в Иерусалим, люди его приветствовали пальмовыми веточками. Но так, как в наших широтах не растут пальмы, то их заменили на веточки вербы. Верба – это первое дерево, которое распускается раньше всех, символизируя приход весны, теплоты и всего самого доброго и светлого.Считалось, что освященные веточки вербы обладают целебной силой. Верующие слегка ударяли друг друга веточками вербы и, тем самым, желали друг другу крепкого здоровья. подробнее