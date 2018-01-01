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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дата: 26 Март 2018  

Священное Писание гласит, что в Вербное воскресенье Сын Божий вошел в Иерусалим, и поэтому у этого дня есть и другое название – «Вход Господень в Иерусалим». Вербное воскресенье было введено христианской церковью еще в 4 веке. Когда Господень Сын входил в Иерусалим, люди его приветствовали пальмовыми веточками. Но так, как в наших широтах не растут пальмы, то их заменили на веточки вербы. Верба – это первое дерево, которое распускается раньше всех, символизируя приход весны, теплоты и всего самого доброго и светлого.

Считалось, что освященные веточки вербы обладают целебной силой. Верующие слегка ударяли друг друга веточками вербы и, тем самым, желали друг другу крепкого здоровья. подробнее
 
 
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