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4 квітня - Велика середа
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100 років милосердя
З 01 квітня по 30 квітня 2018 року в Україні
П Р О В О Д И Т Ь С Я
Всеукраїнський Місяць Червоного Хреста України
під гаслом «100 років милосердя»
З В Е Р Н Е Н Н Я
Павлоградської міськрайонної організації
Товариства Червоного Хреста України
Шановні співвітчизники!
З 01 квітня по 30 квітня 2018 року в нашому місті проводиться Всеукраїнський Місяць Червоного Хреста під гаслом: «100 років милосердя».
Звертаємось до Вас, кому не байдужі людський біль і горе, із закликом взяти активну участь у проведенні місяця, мета якого – привернення уваги суспільства до проблем внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій місцевого населення приймаючих громад і формування громадської думки на користь милосердя. подробнее
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