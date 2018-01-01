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27 березня - День нефролога

27 березня - Міжнародний день театру

1 квітня - День Сміху

1 квітня - Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя

1 квітня - День геолога

1 квітня - Міжнародний день птахів. День орнітолога

1 квітня - День математика

2 квітня - Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм

2 квітня - Міжнародний день дитячої книги

2 квітня - Великий понеділок

3 квітня - Великий вівторок

4 квітня - День веб-майстра

4 квітня - Міжнародний день бродячих тварин

4 квітня - Обережно - міни! Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням

4 квітня - Велика середа

100 років милосердя

З 01 квітня по 30 квітня 2018 року в Україні

П Р О В О Д И Т Ь С Я

Всеукраїнський Місяць Червоного Хреста України

під гаслом «100 років милосердя»



З В Е Р Н Е Н Н Я

Павлоградської міськрайонної організації

Товариства Червоного Хреста України



Шановні співвітчизники!



З 01 квітня по 30 квітня 2018 року в нашому місті проводиться Всеукраїнський Місяць Червоного Хреста під гаслом: «100 років милосердя».



Звертаємось до Вас, кому не байдужі людський біль і горе, із закликом взяти активну участь у проведенні місяця, мета якого – привернення уваги суспільства до проблем внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій місцевого населення приймаючих громад і формування громадської думки на користь милосердя. Звертаємось до Вас, кому не байдужі людський біль і горе, із закликом взяти активну участь у проведенні місяця, мета якого – привернення уваги суспільства до проблем внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій місцевого населення приймаючих громад і формування громадської думки на користь милосердя. подробнее