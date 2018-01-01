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27 березня - День нефролога

27 березня - Міжнародний день театру

1 квітня - День Сміху

1 квітня - Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя

1 квітня - День геолога

1 квітня - Міжнародний день птахів. День орнітолога

1 квітня - День математика

2 квітня - Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм

2 квітня - Міжнародний день дитячої книги

2 квітня - Великий понеділок

3 квітня - Великий вівторок

4 квітня - День веб-майстра

4 квітня - Міжнародний день бродячих тварин

4 квітня - Обережно - міни! Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням

4 квітня - Велика середа

До уваги мешканців та гостей м. Павлоград!

28 березня 2018 року о 13 годині 55 хвилин буде проведена перевірка централізованої системи оповіщення населення із включенням електросирен та передачею мовного повідомлення в ефірних засобах масової інформації.



Почувши сирену, зберігайте спокій - вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Ввімкніть радіо або телевізор, уважно прослухайте мовне повідомлення сигналу "Увага всім" і дійте відповідно з отриманою інформацією. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку.



Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів цивільного захисту. Це врятує ваше життя, життя ваших близьких та рідних, збереже здоров'я та майно. подробнее буде проведена перевірка централізованої системи оповіщення населення із включенням електросирен та передачею мовного повідомлення в ефірних засобах масової інформації.Почувши сирену, зберігайте спокій - вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Ввімкніть радіо або телевізор, уважно прослухайте мовне повідомлення сигналу "Увага всім" і дійте відповідно з отриманою інформацією. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку.