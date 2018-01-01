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4 квітня - Обережно - міни! Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням
4 квітня - Велика середа
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До уваги мешканців та гостей м. Павлоград!
28 березня 2018 року о 13 годині 55 хвилин буде проведена перевірка централізованої системи оповіщення населення із включенням електросирен та передачею мовного повідомлення в ефірних засобах масової інформації.
Почувши сирену, зберігайте спокій - вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Ввімкніть радіо або телевізор, уважно прослухайте мовне повідомлення сигналу "Увага всім" і дійте відповідно з отриманою інформацією. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку.
Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів цивільного захисту. Це врятує ваше життя, життя ваших близьких та рідних, збереже здоров'я та майно. подробнее
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