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4 квітня - Велика середа
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До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз
22 березня 2018 року у актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради» було проведено прес-конференцію на тему: «24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз».
У роботі прес-конференції взяли участь заступник головного лікаря з медичного обслуговування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» Гришина Ірина Миколаївна та завідуюча диспансерним відділенням КЗ «Павлоградський протитуберкульозний диспансер» ДОР» Гриб Олена Юріївна. подробнее
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