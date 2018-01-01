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До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз
Дата: 26 Март 2018  

22 березня 2018 року у актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради» було проведено прес-конференцію на тему: «24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз».

У роботі прес-конференції взяли участь заступник головного лікаря з медичного обслуговування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» Гришина Ірина Миколаївна та завідуюча диспансерним відділенням КЗ «Павлоградський протитуберкульозний диспансер» ДОР» Гриб Олена Юріївна. подробнее
 
 
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