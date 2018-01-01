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27 березня - День нефролога

27 березня - Міжнародний день театру

1 квітня - День Сміху

1 квітня - Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя

1 квітня - День геолога

1 квітня - Міжнародний день птахів. День орнітолога

1 квітня - День математика

2 квітня - Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм

2 квітня - Міжнародний день дитячої книги

2 квітня - Великий понеділок

3 квітня - Великий вівторок

4 квітня - День веб-майстра

4 квітня - Міжнародний день бродячих тварин

4 квітня - Обережно - міни! Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням

4 квітня - Велика середа

До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

22 березня 2018 року у актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради» було проведено прес-конференцію на тему: «24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз».



У роботі прес-конференції взяли участь заступник головного лікаря з медичного обслуговування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» Гришина Ірина Миколаївна та завідуюча диспансерним відділенням КЗ «Павлоградський протитуберкульозний диспансер» ДОР» Гриб Олена Юріївна. 22 березня 2018 року у актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради» було проведено прес-конференцію на тему: «24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз».У роботі прес-конференції взяли участь заступник головного лікаря з медичного обслуговування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» Гришина Ірина Миколаївна та завідуюча диспансерним відділенням КЗ «Павлоградський протитуберкульозний диспансер» ДОР» Гриб Олена Юріївна. подробнее