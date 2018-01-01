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20 березня - Всесвітній день Землі

20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини

20 березня - День весняного рівнодення

20 березня - Міжнародний день щастя

21 березня - Всесвітній день поезії

21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

21 березня - Міжнародний день лісів

21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна

21 березня - Міжнародний день лялькаря

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів

22 березня - День Балтійського моря

22 березня - День таксиста

23 березня - Всесвітній день метеоролога

24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом

24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

24 березня - Година Землі

24 березня - День фтизіатра

24 березня - Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

25 березня - Перехід на літній час

Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед

25 березня - День служби безпеки України

25 березня - Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

25 березня - Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти

Весеннее равноденствие 2018

Наступило 48 февраля, и пусть календарь уже три недели обещает весну, погода за окном не радует нас солнцем и теплом. А что, если снежные сугробы, лед на реках и холод задержались не просто так? Ведь настоящая весна вступает в свои права не 1 марта, как решили люди и календари, а 20 - в день весеннего равноденствия, когда происходит астрономическая смена сезонов.



Наша планета непрерывно вращается вокруг Солнца, но дважды в год звезда находится точно над экватором - когда день и ночь равны между собой. Наступило 48 февраля, и пусть календарь уже три недели обещает весну, погода за окном не радует нас солнцем и теплом. А что, если снежные сугробы, лед на реках и холод задержались не просто так? Ведь настоящая весна вступает в свои права не 1 марта, как решили люди и календари, а 20 - в день весеннего равноденствия, когда происходит астрономическая смена сезонов.Наша планета непрерывно вращается вокруг Солнца, но дважды в год звезда находится точно над экватором - когда день и ночь равны между собой. подробнее