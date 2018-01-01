|
|
|
Реклама
Курсы валют
Свята України
19 березня - День кліента
20 березня - Всесвітній день Землі
20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини
20 березня - День весняного рівнодення
20 березня - Міжнародний день щастя
21 березня - Всесвітній день поезії
21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
21 березня - Міжнародний день лісів
21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна
21 березня - Міжнародний день лялькаря
22 березня - Всесвітній день водних ресурсів
22 березня - День Балтійського моря
22 березня - День таксиста
23 березня - Всесвітній день метеоролога
24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом
24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
24 березня - Година Землі
24 березня - День фтизіатра
24 березня - Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
25 березня - Перехід на літній час
Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед
25 березня - День служби безпеки України
25 березня - Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
25 березня - Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти
|
Весеннее равноденствие 2018
Наступило 48 февраля, и пусть календарь уже три недели обещает весну, погода за окном не радует нас солнцем и теплом. А что, если снежные сугробы, лед на реках и холод задержались не просто так? Ведь настоящая весна вступает в свои права не 1 марта, как решили люди и календари, а 20 - в день весеннего равноденствия, когда происходит астрономическая смена сезонов.
Наша планета непрерывно вращается вокруг Солнца, но дважды в год звезда находится точно над экватором - когда день и ночь равны между собой. подробнее
|
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
|
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр