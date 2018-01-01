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Свята України
19 березня - День кліента
20 березня - Всесвітній день Землі
20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини
20 березня - День весняного рівнодення
20 березня - Міжнародний день щастя
21 березня - Всесвітній день поезії
21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
21 березня - Міжнародний день лісів
21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна
21 березня - Міжнародний день лялькаря
22 березня - Всесвітній день водних ресурсів
22 березня - День Балтійського моря
22 березня - День таксиста
23 березня - Всесвітній день метеоролога
24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом
24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
24 березня - Година Землі
24 березня - День фтизіатра
24 березня - Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
25 березня - Перехід на літній час
Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед
25 березня - День служби безпеки України
25 березня - Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
25 березня - Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти
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Правила хорошого сну
16 березня 2018 року відзначався 11-й щорічний Всесвітній День Сну. Цей захід направлений на забезпечення поінформованості населення про важливість сну, як людської привілеї, що часто ставиться під загрозу звичками сучасного життя, і про його вплив на майже кожен аспект розумового і фізичного здоров'я: від продуктивності праці до повного щастя.
Сон - основна потреба людини. Вирішальний компонент виживання, такий як дихання, правильне харчування або благополучне існування. подробнее
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