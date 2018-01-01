Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 19 березня - День кліента

20 березня - Всесвітній день Землі

20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини

20 березня - День весняного рівнодення

20 березня - Міжнародний день щастя

21 березня - Всесвітній день поезії

21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

21 березня - Міжнародний день лісів

21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна

21 березня - Міжнародний день лялькаря

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів

22 березня - День Балтійського моря

22 березня - День таксиста

23 березня - Всесвітній день метеоролога

24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом

24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

24 березня - Година Землі

24 березня - День фтизіатра

24 березня - Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

25 березня - Перехід на літній час

Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед

25 березня - День служби безпеки України

25 березня - Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

25 березня - Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти

Правила хорошого сну

16 березня 2018 року відзначався 11-й щорічний Всесвітній День Сну. Цей захід направлений на забезпечення поінформованості населення про важливість сну, як людської привілеї, що часто ставиться під загрозу звичками сучасного життя, і про його вплив на майже кожен аспект розумового і фізичного здоров'я: від продуктивності праці до повного щастя.



Сон - основна потреба людини. Вирішальний компонент виживання, такий як дихання, правильне харчування або благополучне існування. 16 березня 2018 року відзначався 11-й щорічний Всесвітній День Сну. Цей захід направлений на забезпечення поінформованості населення про важливість сну, як людської привілеї, що часто ставиться під загрозу звичками сучасного життя, і про його вплив на майже кожен аспект розумового і фізичного здоров'я: від продуктивності праці до повного щастя.Сон - основна потреба людини. Вирішальний компонент виживання, такий як дихання, правильне харчування або благополучне існування. подробнее