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20 березня - Всесвітній день Землі

20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини

20 березня - День весняного рівнодення

20 березня - Міжнародний день щастя

21 березня - Всесвітній день поезії

21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

21 березня - Міжнародний день лісів

21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна

21 березня - Міжнародний день лялькаря

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів

22 березня - День Балтійського моря

22 березня - День таксиста

23 березня - Всесвітній день метеоролога

24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом

24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

24 березня - Година Землі

24 березня - День фтизіатра

24 березня - Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

25 березня - Перехід на літній час

Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед

25 березня - День служби безпеки України

25 березня - Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

25 березня - Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти

Как перейти на летнее время?

В ночь с 24 на 25 марта в Украине переведут часы на летнее время, а значит наш организм ожидает новый стресс, а сон станет короче на целый час. Но обычный перевод часов всего на 60 минут вперед оказывает огромное влияние на человеческий организм.



Ученые установили, что в первые три дня после перехода на летнее время увеличивается число инфарктов и дорожно-транспортных происшествий.



Как бы мы не закаляли собственный организм, и не отказывались от постоянного режима дня, потеря всего одного часа, все равно влияет на наше собственное ощущение времени и будет стрессом для организма. В ночь с 24 на 25 марта в Украине переведут часы на летнее время, а значит наш организм ожидает новый стресс, а сон станет короче на целый час. Но обычный перевод часов всего на 60 минут вперед оказывает огромное влияние на человеческий организм.Ученые установили, что в первые три дня после перехода на летнее время увеличивается число инфарктов и дорожно-транспортных происшествий.Как бы мы не закаляли собственный организм, и не отказывались от постоянного режима дня, потеря всего одного часа, все равно влияет на наше собственное ощущение времени и будет стрессом для организма. подробнее