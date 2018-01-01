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14 березня - Міжнародний день боротьби проти гребель

14 березня - Міжнародний день числа «Пі»

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів

16 березня - Міжнародний день сну

17 березня - День мобілізаційного працівника

17 березня - Створено Українську Центральну Раду, 1917

18 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

18 березня - День працівника податкової та митної справи України

18 березня - Міжнародний день планетаріїв

19 березня - День кліента

20 березня - Всесвітній день Землі

20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини

20 березня - День весняного рівнодення

20 березня - Міжнародний день щастя

21 березня - Всесвітній день поезії

21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

21 березня - Міжнародний день лісів

21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна

21 березня - Міжнародний день лялькаря

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів

22 березня - День Балтійського моря

22 березня - День таксиста

ИДЕАЛЬНЫЕ ЦВЕТА СПАЛЬНИ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ СОН

Неправильно подобранный декор стен и мебели может повлиять на длительность и качество сна. Наверняка каждый из нас знает, что такое не выспаться. Это и плохое самочувствие, и пониженная работоспособность, и раздраженность, и апатия. Ко всему, нарушение сна может привести к длительной депрессии. Вот, например, недавние исследования экспертов из Америки показали, что действительно неправильная расцветка может серьезно навредить здоровью.



Какой цвет для спальни выбрать?

У людей, которые выбрали фиолетовый цвет для спальни, продолжительность сна не превышала 6 часов, и их начинала мучить бессонница, к тому же, они раздражались без причин, понижалась работоспособность и более того, появлялась апатия к окружающему миру. Поэтому очень важно прислушаться к мнению специалистов и рекомендациям психологов по оформлению спальной комнаты, чтобы обеспечить себе качественный и здоровый сон, а вместе с этим получить душевный комфорт, хорошее настроение, бодрость, и стремление жить и созидать. Неправильно подобранный декор стен и мебели может повлиять на длительность и качество сна. Наверняка каждый из нас знает, что такое не выспаться. Это и плохое самочувствие, и пониженная работоспособность, и раздраженность, и апатия. Ко всему, нарушение сна может привести к длительной депрессии. Вот, например, недавние исследования экспертов из Америки показали, что действительно неправильная расцветка может серьезно навредить здоровью.У людей, которые выбрали фиолетовый цвет для спальни, продолжительность сна не превышала 6 часов, и их начинала мучить бессонница, к тому же, они раздражались без причин, понижалась работоспособность и более того, появлялась апатия к окружающему миру. Поэтому очень важно прислушаться к мнению специалистов и рекомендациям психологов по оформлению спальной комнаты, чтобы обеспечить себе качественный и здоровый сон, а вместе с этим получить душевный комфорт, хорошее настроение, бодрость, и стремление жить и созидать. подробнее