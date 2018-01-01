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Свята України
14 березня - День українського добровольця
14 березня - Міжнародний день боротьби проти гребель
14 березня - Міжнародний день числа «Пі»
15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів
16 березня - Міжнародний день сну
17 березня - День мобілізаційного працівника
17 березня - Створено Українську Центральну Раду, 1917
18 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
18 березня - День працівника податкової та митної справи України
18 березня - Міжнародний день планетаріїв
19 березня - День кліента
20 березня - Всесвітній день Землі
20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини
20 березня - День весняного рівнодення
20 березня - Міжнародний день щастя
21 березня - Всесвітній день поезії
21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
21 березня - Міжнародний день лісів
21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна
21 березня - Міжнародний день лялькаря
22 березня - Всесвітній день водних ресурсів
22 березня - День Балтійського моря
22 березня - День таксиста
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Запрошуємо стати донорами!
16 березня 2018 року у відділенні трансфузіології КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» працюватиме бригада обласної станції переливання крові.
Запрошуємо усіх бажаючих стати донорами крові. При собі необхідно мати паспорт з пропискою у Дніпропетровській області та ідентифікаційний код. Донором крові може стати будь-яка здорова людина, яка не має протипоказань до здачі крові, віком від 16 до 60 років та з вагою більше ніж 50 кілограм. подробнее
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