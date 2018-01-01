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14 березня - Міжнародний день боротьби проти гребель

14 березня - Міжнародний день числа «Пі»

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів

16 березня - Міжнародний день сну

17 березня - День мобілізаційного працівника

17 березня - Створено Українську Центральну Раду, 1917

18 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

18 березня - День працівника податкової та митної справи України

18 березня - Міжнародний день планетаріїв

19 березня - День кліента

20 березня - Всесвітній день Землі

20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини

20 березня - День весняного рівнодення

20 березня - Міжнародний день щастя

21 березня - Всесвітній день поезії

21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

21 березня - Міжнародний день лісів

21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна

21 березня - Міжнародний день лялькаря

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів

22 березня - День Балтійського моря

22 березня - День таксиста

Запрошуємо стати донорами!

16 березня 2018 року у відділенні трансфузіології КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» працюватиме бригада обласної станції переливання крові.



Запрошуємо усіх бажаючих стати донорами крові. При собі необхідно мати паспорт з пропискою у Дніпропетровській області та ідентифікаційний код. Донором крові може стати будь-яка здорова людина, яка не має протипоказань до здачі крові, віком від 16 до 60 років та з вагою більше ніж 50 кілограм. 16 березня 2018 року у відділенні трансфузіології КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» працюватиме бригада обласної станції переливання крові.Запрошуємо усіх бажаючих стати донорами крові. При собі необхідно мати паспорт з пропискою у Дніпропетровській області та ідентифікаційний код. Донором крові може стати будь-яка здорова людина, яка не має протипоказань до здачі крові, віком від 16 до 60 років та з вагою більше ніж 50 кілограм. подробнее