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СЛАДОСТИ, КОТОРЫЕ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ В ПОСТ
Дата: 06 Март 2018  

Соблюдение Великого поста – это не только отказ от определенных продуктов, а и отказ от вредных привычек, плохих помыслов и злых намерений.

К тому же, пост помогает избавиться организму от накопившихся шлаков и лишних килограммов. Конечно, не все могут придерживаться строгого воздержания. С белковыми продуктами животного происхождения понятно – их можно заменить на бобовые, грибы, фасоль, чечевицу, сою и т. д. А как же быть со сладким? Безусловно, ограничивать себя в сладком не стоит, так как наш мозг должен получать глюкозу, чтобы хорошо функционировать, ведь мы же продолжаем ходить на работу, учебу, в спортзал… подробнее
 
 
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