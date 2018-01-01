|
|
|
Реклама
Курсы валют
Свята України
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою
8 березня - Міжнародний день зубного лікаря
8 березня - Міжнародний жіночий день
9 березня - День народження Тараса Шевченка
9 березня - Міжнародний день ді-джея
10 березня - День землевпорядника України
14 березня - День українського добровольця
14 березня - Міжнародний день боротьби проти гребель
14 березня - Міжнародний день числа «Пі»
15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів
16 березня - Міжнародний день сну
17 березня - День мобілізаційного працівника
17 березня - Створено Українську Центральну Раду, 1917
18 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
18 березня - День працівника податкової та митної справи України
18 березня - Міжнародний день планетаріїв
|
СЛАДОСТИ, КОТОРЫЕ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ В ПОСТ
Соблюдение Великого поста – это не только отказ от определенных продуктов, а и отказ от вредных привычек, плохих помыслов и злых намерений.
К тому же, пост помогает избавиться организму от накопившихся шлаков и лишних килограммов. Конечно, не все могут придерживаться строгого воздержания. С белковыми продуктами животного происхождения понятно – их можно заменить на бобовые, грибы, фасоль, чечевицу, сою и т. д. А как же быть со сладким? Безусловно, ограничивать себя в сладком не стоит, так как наш мозг должен получать глюкозу, чтобы хорошо функционировать, ведь мы же продолжаем ходить на работу, учебу, в спортзал… подробнее
|
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
|
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр