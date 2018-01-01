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8 березня - Міжнародний день зубного лікаря

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка

9 березня - Міжнародний день ді-джея

10 березня - День землевпорядника України

14 березня - День українського добровольця

14 березня - Міжнародний день боротьби проти гребель

14 березня - Міжнародний день числа «Пі»

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів

16 березня - Міжнародний день сну

17 березня - День мобілізаційного працівника

17 березня - Створено Українську Центральну Раду, 1917

18 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

18 березня - День працівника податкової та митної справи України

18 березня - Міжнародний день планетаріїв

СЛАДОСТИ, КОТОРЫЕ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ В ПОСТ

Соблюдение Великого поста – это не только отказ от определенных продуктов, а и отказ от вредных привычек, плохих помыслов и злых намерений.



К тому же, пост помогает избавиться организму от накопившихся шлаков и лишних килограммов. Конечно, не все могут придерживаться строгого воздержания. С белковыми продуктами животного происхождения понятно – их можно заменить на бобовые, грибы, фасоль, чечевицу, сою и т. д. А как же быть со сладким? Безусловно, ограничивать себя в сладком не стоит, так как наш мозг должен получать глюкозу, чтобы хорошо функционировать, ведь мы же продолжаем ходить на работу, учебу, в спортзал… Соблюдение Великого поста – это не только отказ от определенных продуктов, а и отказ от вредных привычек, плохих помыслов и злых намерений.К тому же, пост помогает избавиться организму от накопившихся шлаков и лишних килограммов. Конечно, не все могут придерживаться строгого воздержания. С белковыми продуктами животного происхождения понятно – их можно заменить на бобовые, грибы, фасоль, чечевицу, сою и т. д. А как же быть со сладким? Безусловно, ограничивать себя в сладком не стоит, так как наш мозг должен получать глюкозу, чтобы хорошо функционировать, ведь мы же продолжаем ходить на работу, учебу, в спортзал… подробнее