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КЛЮКВА: ПОЛЬЗА ЯГОДЫ

В Украине клюква почему-то является не самой популярной ягодой. А зря, потому что клюква обладает множеством полезных свойств. Ее действие снижает риск развития периодонтальной болезни и кариеса, язв желудка, инфекций мочевых путей и сердечных заболеваний. Следовательно, эти плоды в вашем рационе должны иметь постоянное место.



Кисло-сладкий витамин

Клюква - это кустарник с небольшими красными плодами, которые содержат много клетчатки, витаминов (B1, B2, B6, C, E, каротина), а также минералов: натрия, калия, фосфора, кальция, магния, йода и железа (поддерживает борьбу с анемией) и флавоноидов (в частности, проантоцианидов), которые действуют как мощные антиоксиданты. Рекомендуется при дефиците этих витаминов и минералов. Бензойная кислота делает ее плодом, который остается свежим в течение длительного времени. Лимонная и яблочная кислоты придают фруктам кислый, терпкий вкус, поэтому свежие фрукты в рационе появляются очень редко - чаще употребляются обработанные или высушенные ягоды. Клюква в сахаре, клюквенный морс, варенье из клюквы - это очень вкусно и полезно. Можно добавлять клюкву в домашнюю выпечку. В Украине клюква почему-то является не самой популярной ягодой. А зря, потому что клюква обладает множеством полезных свойств. Ее действие снижает риск развития периодонтальной болезни и кариеса, язв желудка, инфекций мочевых путей и сердечных заболеваний. Следовательно, эти плоды в вашем рационе должны иметь постоянное место.Клюква - это кустарник с небольшими красными плодами, которые содержат много клетчатки, витаминов (B1, B2, B6, C, E, каротина), а также минералов: натрия, калия, фосфора, кальция, магния, йода и железа (поддерживает борьбу с анемией) и флавоноидов (в частности, проантоцианидов), которые действуют как мощные антиоксиданты. Рекомендуется при дефиците этих витаминов и минералов. Бензойная кислота делает ее плодом, который остается свежим в течение длительного времени. Лимонная и яблочная кислоты придают фруктам кислый, терпкий вкус, поэтому свежие фрукты в рационе появляются очень редко - чаще употребляются обработанные или высушенные ягоды. Клюква в сахаре, клюквенный морс, варенье из клюквы - это очень вкусно и полезно. Можно добавлять клюкву в домашнюю выпечку. подробнее