ГлавнаяАстропрогнозГороскопСвяжитесь с намиЗнакомстваТелепрограммаПогодаГостевая книга
 
Главное меню
 
 
Податкова адміністрація
 
 
Реклама
 
 
Курсы валют
 
 
Свята України
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою
8 березня - Міжнародний день зубного лікаря
8 березня - Міжнародний жіночий день
9 березня - День народження Тараса Шевченка
9 березня - Міжнародний день ді-джея
10 березня - День землевпорядника України
14 березня - День українського добровольця
14 березня - Міжнародний день боротьби проти гребель
14 березня - Міжнародний день числа «Пі»
15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів
16 березня - Міжнародний день сну
17 березня - День мобілізаційного працівника
17 березня - Створено Українську Центральну Раду, 1917
18 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
18 березня - День працівника податкової та митної справи України
18 березня - Міжнародний день планетаріїв
 
 
КЛЮКВА: ПОЛЬЗА ЯГОДЫ
Дата: 06 Март 2018  

В Украине клюква почему-то является не самой популярной ягодой. А зря, потому что клюква обладает множеством полезных свойств. Ее действие снижает риск развития периодонтальной болезни и кариеса, язв желудка, инфекций мочевых путей и сердечных заболеваний. Следовательно, эти плоды в вашем рационе должны иметь постоянное место.

Кисло-сладкий витамин

Клюква - это кустарник с небольшими красными плодами, которые содержат много клетчатки, витаминов (B1, B2, B6, C, E, каротина), а также минералов: натрия, калия, фосфора, кальция, магния, йода и железа (поддерживает борьбу с анемией) и флавоноидов (в частности, проантоцианидов), которые действуют как мощные антиоксиданты. Рекомендуется при дефиците этих витаминов и минералов. Бензойная кислота делает ее плодом, который остается свежим в течение длительного времени. Лимонная и яблочная кислоты придают фруктам кислый, терпкий вкус, поэтому свежие фрукты в рационе появляются очень редко - чаще употребляются обработанные или высушенные ягоды. Клюква в сахаре, клюквенный морс, варенье из клюквы - это очень вкусно и полезно. Можно добавлять клюкву в домашнюю выпечку. подробнее
 
 
Сервис
 
 
Реклама
 
 
Программа ТВ
Программа ТВ
 
 
Друзья
Карта Павлограда
 
 
Добро пожаловать,
Пользователь:

Пароль:




Запомнить

[ ]
 
 
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
 
 
Голосование

Доверяете ли вы информации о медицинских препаратах, размещенной в Интернете?


Да, безоговорочно доверяю

Нет, я больше доверяю своему доктору

Доверяю, но после подтверждения информации несколькими источниками

Доверяю после того, как прочитаю отзывы других о препарате на форумах


Голоса: 39
Предыдущие голосования

 
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр
Массаж в Днепре uaport Украинский портАл Ramblers Top100 :)