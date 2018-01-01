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До Всесвітнього дня захворювання нирок
Дата: 06 Март 2018  

1 березня 2018 року в актовій залі КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було проведено прес-конференцію на тему: «Всесвітній день захворювань нирок». У заході взяла участь зав. відділенням гемодіалізу КЗ «Павлоградська міська лікарня №4», міський лікар-нефролог Каменська Юлія Володимирівна.

Каменська Ю.В. розповіла журналістам про те, що у 2006 році розпочав свою історію Всесвітній день захворювань нирок, який відзначається щорічно у другий четвер березня. У 2018 році цей день відбудеться 8 березня і буде присвячений темі: «Нирки і жіноче здоров'я». Щорічне проведення тематичних заходів спрямовано на актуалізацію питань ниркових захворювань і привернення уваги до цієї проблеми в першу чергу лікарів, громадськості, медичних і державних організацій. Більше 70% захворювань нирок діагностуються несвоєчасно, в той час як їх лікування багато в чому залежить від термінів виявлення патології. У зв'язку з цим першочергове значення набувають заходи, спрямовані на профілактику та своєчасне виявлення патології нирок. подробнее
 
 
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