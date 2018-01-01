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18 березня - Міжнародний день планетаріїв
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Обережно! Падають бурулі!
Інтенсивні снігові опади стали причиною не тільки заметених доріг та тротуарів в нашому місті, а й утворення великого снігового покриву на дахах будівель та споруд Павлограда.
Нестійкі погодні умови, перепади температури повітря, відлига вдень і заморозки вночі та значне нагромадження снігового покриву, сприяють активному утворенню крижаних бурульок на покрівлях будівель (особливо старих будинків з похилим дахом), виступаючих архітектурних частинах будинків та великих деревах. Падаючи, бурульки можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смертельного випадку. подробнее
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