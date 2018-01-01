Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою

8 березня - Міжнародний день зубного лікаря

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка

9 березня - Міжнародний день ді-джея

10 березня - День землевпорядника України

14 березня - День українського добровольця

14 березня - Міжнародний день боротьби проти гребель

14 березня - Міжнародний день числа «Пі»

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів

16 березня - Міжнародний день сну

17 березня - День мобілізаційного працівника

17 березня - Створено Українську Центральну Раду, 1917

18 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

18 березня - День працівника податкової та митної справи України

18 березня - Міжнародний день планетаріїв

Обережно! Падають бурулі!

Інтенсивні снігові опади стали причиною не тільки заметених доріг та тротуарів в нашому місті, а й утворення великого снігового покриву на дахах будівель та споруд Павлограда.



Нестійкі погодні умови, перепади температури повітря, відлига вдень і заморозки вночі та значне нагромадження снігового покриву, сприяють активному утворенню крижаних бурульок на покрівлях будівель (особливо старих будинків з похилим дахом), виступаючих архітектурних частинах будинків та великих деревах. Падаючи, бурульки можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смертельного випадку. Інтенсивні снігові опади стали причиною не тільки заметених доріг та тротуарів в нашому місті, а й утворення великого снігового покриву на дахах будівель та споруд Павлограда.Нестійкі погодні умови, перепади температури повітря, відлига вдень і заморозки вночі та значне нагромадження снігового покриву, сприяють активному утворенню крижаних бурульок на покрівлях будівель (особливо старих будинків з похилим дахом), виступаючих архітектурних частинах будинків та великих деревах. Падаючи, бурульки можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смертельного випадку. подробнее