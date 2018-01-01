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Домашние животные спасают от аллергии
21 век стал веком аллергии, когда организм проявляет особую чувствительность к самым безобидным, на первый взгляд, вещам. У некоторых людей аллергические реакции доходят до того, что собственные клетки организма начинают восприниматься, как враждебные и опасные.
С начала 2000-х годов все больше медиков склоняются к мысли, что аллергия - это последствие "избыточной гигиены". Ребенок с детства помещается в максимально здоровое, стерильное пространство, при этом его иммунитет не может нормально работать и развиваться. Специалисты из Калифорнийского университета заявляют, что современные дети сталкиваются со слишком ограниченным числом бактерий, вирусов и элементов. Поэтому организм ребенка не может различать вредные белки, патогенные бактерии, нейтральные вещества. подробнее
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