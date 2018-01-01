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Бережіть зір – найцінніший дар природи

22 лютого 2018 року у актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» відбулась прес-конференція на тему: «Бережіть зір – найцінніший дар природи. Аналіз захворюваності органів зору». У заході взяла участь міський офтальмолог Колос Неля Антонівна.



Орган зору є найважливішим знаряддям пізнання зовнішнього світу. Основна інформація про навколишню дійсність надходить в мозок саме через цей аналізатор. Існує ряд захворювань, яка не загрожує смертю, але позбавляють людину радості сприймати світ сонця і фарб. І тоді на допомогу приходить область науки - офтальмологія. 22 лютого 2018 року у актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» відбулась прес-конференція на тему: «Бережіть зір – найцінніший дар природи. Аналіз захворюваності органів зору». У заході взяла участь міський офтальмолог Колос Неля Антонівна.Орган зору є найважливішим знаряддям пізнання зовнішнього світу. Основна інформація про навколишню дійсність надходить в мозок саме через цей аналізатор. Існує ряд захворювань, яка не загрожує смертю, але позбавляють людину радості сприймати світ сонця і фарб. І тоді на допомогу приходить область науки - офтальмологія. подробнее