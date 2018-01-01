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Великий Пост: польза для организма
Чем полезен пост для организма?
Голодание спорная тема в наши дни, и все меньше ассоциируется с пользой для организма. Однако существуют определенные состояния здоровья, при которых воздержание от пищи может оказать положительное действие.
Краткосрочный пост поможет восстановить пищеварительную систему и улучшить ее последующее функционирование. Во время поста восстанавливается весь организм, потому что многие биологические процессы регенерации происходят, когда наше тело находится в состоянии «отдыха», а пищеварение нарушает этот покой.
Временный отказ от пищи поможет сжечь жир - особенно, расположенный вокруг внутренних органов - печени и почек. В одном из исследований ученые доказали, что метаболизм человека ускоряется при голодании. подробнее
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