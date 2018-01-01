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1 березня - Всесвітній день цивільної оборони

1 березня - День «Нуль дискримінації»

1 березня - Початок весни

2 березня - День професійного сержанта в Україні

3 березня - Всесвітній день дикої природи

3 березня - Всесвітній день письменника

4 березня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою

8 березня - Міжнародний день зубного лікаря

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка

9 березня - Міжнародний день ді-джея

Великий Пост: польза для организма

Чем полезен пост для организма?

Голодание спорная тема в наши дни, и все меньше ассоциируется с пользой для организма. Однако существуют определенные состояния здоровья, при которых воздержание от пищи может оказать положительное действие.



Краткосрочный пост поможет восстановить пищеварительную систему и улучшить ее последующее функционирование. Во время поста восстанавливается весь организм, потому что многие биологические процессы регенерации происходят, когда наше тело находится в состоянии «отдыха», а пищеварение нарушает этот покой.



Временный отказ от пищи поможет сжечь жир - особенно, расположенный вокруг внутренних органов - печени и почек. В одном из исследований ученые доказали, что метаболизм человека ускоряется при голодании. Чем полезен пост для организма?Голодание спорная тема в наши дни, и все меньше ассоциируется с пользой для организма. Однако существуют определенные состояния здоровья, при которых воздержание от пищи может оказать положительное действие.Краткосрочный пост поможет восстановить пищеварительную систему и улучшить ее последующее функционирование. Во время поста восстанавливается весь организм, потому что многие биологические процессы регенерации происходят, когда наше тело находится в состоянии «отдыха», а пищеварение нарушает этот покой.Временный отказ от пищи поможет сжечь жир - особенно, расположенный вокруг внутренних органов - печени и почек. В одном из исследований ученые доказали, что метаболизм человека ускоряется при голодании. подробнее