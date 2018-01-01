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Лучшие рецепты блинов на Масленицу
Главное блюда на Масленичной недели - это блины. Они могут быть тонкие или толстые, сладкие или соленые, пустые или с начинкой. Можно каждый день готовить блины, и каждый день баловать себя и близких новым и вкусным рецептом.
Раньше, у каждой хозяйки был свой рецепт блинов, который она держала в секрете и передавала только дочери или невестке.
Придя на ярмарку можно было легко угадать, какая хозяйка, выпекала каждый блинчик.
Сейчас, в век интернета, люди перестали скрывать свои семейные рецепты. подробнее
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