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Не забывайте о профилактических осмотрах!
На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству людей, больных раком. Если говорить о гинекологической онкологии, то ведущее место занимает рак шейки матки.
За 2017 год по городу Павлограду было выявлено 12 случаев рака шейки матки, из них 4 – в запущенной форме. А в 2016 году из 10 случаев заболевания было выявлено 4 в запущенной стадии.
К факторам, повышающим риск заболевания шейки матки относятся:
- ранее (до 16 лет) начало половой жизни;
- частая смена сексуальных партнеров;
- курение;
- инфицирование вирусом папилломы человека. подробнее
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