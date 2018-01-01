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8 березня - Міжнародний день зубного лікаря

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка

9 березня - Міжнародний день ді-джея

Не забывайте о профилактических осмотрах!

На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству людей, больных раком. Если говорить о гинекологической онкологии, то ведущее место занимает рак шейки матки.



За 2017 год по городу Павлограду было выявлено 12 случаев рака шейки матки, из них 4 – в запущенной форме. А в 2016 году из 10 случаев заболевания было выявлено 4 в запущенной стадии.



К факторам, повышающим риск заболевания шейки матки относятся:

- ранее (до 16 лет) начало половой жизни;

- частая смена сексуальных партнеров;

- курение;

- инфицирование вирусом папилломы человека. На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству людей, больных раком. Если говорить о гинекологической онкологии, то ведущее место занимает рак шейки матки.За 2017 год по городу Павлограду было выявлено 12 случаев рака шейки матки, из них 4 – в запущенной форме. А в 2016 году из 10 случаев заболевания было выявлено 4 в запущенной стадии.К факторам, повышающим риск заболевания шейки матки относятся:- ранее (до 16 лет) начало половой жизни;- частая смена сексуальных партнеров;- курение;- инфицирование вирусом папилломы человека. подробнее