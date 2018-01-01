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9 березня - Міжнародний день ді-джея
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Завітайте на народно-обрядове свято Масляна!
Шановні павлоградці та гості міста!
17 лютого з 11:00 до 15:00 у сквері ім. Т.Г. Шевченка відбудеться народно-обрядове свято Масляна, яке проводиться під патронатом Павлоградського міського голови А.О. Вершини та за підтримки Народного депутата України А.В. Мартовицького.
В програмі свята: ярмарок «містечко майстрів», виступи творчих колективів, народні пісні, ігри та забави, гарячий чай, млинці, випічка, розважальна програма «Масляна в різних країнах» від Інтеркультурного проекту, дитяча ігрова програма та багато цікавих сюрпризів!
Родзинка свята - презентація великого млинця від підприємців міста! подробнее
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