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3 березня - Всесвітній день дикої природи

3 березня - Всесвітній день письменника

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8 березня - Міжнародний день зубного лікаря

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка

9 березня - Міжнародний день ді-джея

Завітайте на народно-обрядове свято Масляна!

Шановні павлоградці та гості міста!

17 лютого з 11:00 до 15:00 у сквері ім. Т.Г. Шевченка відбудеться народно-обрядове свято Масляна, яке проводиться під патронатом Павлоградського міського голови А.О. Вершини та за підтримки Народного депутата України А.В. Мартовицького.



В програмі свята: ярмарок «містечко майстрів», виступи творчих колективів, народні пісні, ігри та забави, гарячий чай, млинці, випічка, розважальна програма «Масляна в різних країнах» від Інтеркультурного проекту, дитяча ігрова програма та багато цікавих сюрпризів!



Родзинка свята - презентація великого млинця від підприємців міста! Шановні павлоградці та гості міста!17 лютого з 11:00 до 15:00 у сквері ім. Т.Г. Шевченка відбудеться народно-обрядове свято Масляна, яке проводиться під патронатом Павлоградського міського голови А.О. Вершини та за підтримки Народного депутата України А.В. Мартовицького.В програмі свята: ярмарок «містечко майстрів», виступи творчих колективів, народні пісні, ігри та забави, гарячий чай, млинці, випічка, розважальна програма «Масляна в різних країнах» від Інтеркультурного проекту, дитяча ігрова програма та багато цікавих сюрпризів!Родзинка свята - презентація великого млинця від підприємців міста! подробнее