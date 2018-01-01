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1 березня - Всесвітній день цивільної оборони

1 березня - День «Нуль дискримінації»

1 березня - Початок весни

2 березня - День професійного сержанта в Україні

3 березня - Всесвітній день дикої природи

3 березня - Всесвітній день письменника

4 березня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою

8 березня - Міжнародний день зубного лікаря

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка

9 березня - Міжнародний день ді-джея

Що потрібно знати про сказ

Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, при якому відбувається ураження центральної нервової системи, хвороба завжди закінчується смертю.



На сьогодні сказ реєструють у 150 країнах та територіях світу, зустрічається на всіх континентах, окрім Антарктиди.



В Європі понад 30 років триває епізоотія сказу природного типу, основними джерелами якої є дикі м'ясоїдні тварини, головним чином, лисиці. З кінця 1990-х епіцентр сказу в Європі через високий рівень імунізації диких тварин в Західній та Центральній Європі перемістився на схід до Польщі, Хорватії, Російської Федерації, Білорусі, України, Латвії. Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, при якому відбувається ураження центральної нервової системи, хвороба завжди закінчується смертю.На сьогодні сказ реєструють у 150 країнах та територіях світу, зустрічається на всіх континентах, окрім Антарктиди.В Європі понад 30 років триває епізоотія сказу природного типу, основними джерелами якої є дикі м'ясоїдні тварини, головним чином, лисиці. З кінця 1990-х епіцентр сказу в Європі через високий рівень імунізації диких тварин в Західній та Центральній Європі перемістився на схід до Польщі, Хорватії, Російської Федерації, Білорусі, України, Латвії. подробнее