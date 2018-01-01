|
|
|
Реклама
Курсы валют
Свята України
1 березня - Всесвітній день імунітету
1 березня - Всесвітній день цивільної оборони
1 березня - День «Нуль дискримінації»
1 березня - Початок весни
2 березня - День професійного сержанта в Україні
3 березня - Всесвітній день дикої природи
3 березня - Всесвітній день письменника
4 березня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою
8 березня - Міжнародний день зубного лікаря
8 березня - Міжнародний жіночий день
9 березня - День народження Тараса Шевченка
9 березня - Міжнародний день ді-джея
|
Що потрібно знати про сказ
Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, при якому відбувається ураження центральної нервової системи, хвороба завжди закінчується смертю.
На сьогодні сказ реєструють у 150 країнах та територіях світу, зустрічається на всіх континентах, окрім Антарктиди.
В Європі понад 30 років триває епізоотія сказу природного типу, основними джерелами якої є дикі м'ясоїдні тварини, головним чином, лисиці. З кінця 1990-х епіцентр сказу в Європі через високий рівень імунізації диких тварин в Західній та Центральній Європі перемістився на схід до Польщі, Хорватії, Російської Федерації, Білорусі, України, Латвії. подробнее
|
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
|
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр