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Інформація щодо сказу

На території міста Павлоград 05.02.2018 року зареєстрований випадок захворювання кішки на сказ. Тварина була безпритульна, не щеплена проти сказу. Перед загибеллю агресії не проявляла. Відібраний патологічний матеріал тварини був направлений для проведення досліджень на сказ до Дніпропетровської регіональної лабораторії ветеринарної медицини, які дали позитивний результат.



На місці загибелі тварини проведена дезінфекція.



В місті проведене засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому було прийняте рішення про запровадження з 06 лютого 2018 року карантинно-обмежувальних заходів по сказу на території м. Павлограда, обмеженій вулицями Добролюбова, Некрасова, Полтавська та затверджений План заходів щодо ліквідації сказу на території міста. На території міста Павлоград 05.02.2018 року зареєстрований випадок захворювання кішки на сказ. Тварина була безпритульна, не щеплена проти сказу. Перед загибеллю агресії не проявляла. Відібраний патологічний матеріал тварини був направлений для проведення досліджень на сказ до Дніпропетровської регіональної лабораторії ветеринарної медицини, які дали позитивний результат.На місці загибелі тварини проведена дезінфекція.В місті проведене засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому було прийняте рішення про запровадження з 06 лютого 2018 року карантинно-обмежувальних заходів по сказу на території м. Павлограда, обмеженій вулицями Добролюбова, Некрасова, Полтавська та затверджений План заходів щодо ліквідації сказу на території міста. подробнее