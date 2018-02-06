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1 березня - День «Нуль дискримінації»

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2 березня - День професійного сержанта в Україні

3 березня - Всесвітній день дикої природи

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8 березня - Міжнародний день зубного лікаря

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка

9 березня - Міжнародний день ді-джея

Університет III покоління

За 2017 рік 49 слухачів поважного віку пройшли навчання в Університеті III покоління. 06.02.2018 року розпочали навчання в новій групі факультету «Комп’ютерна грамотність» на базі міської центральної бібліотеки шестеро слухачів. Продовжують навчатися Петріківському розпису в дитячій музичній школі №1 дванадцять «студентів». Раз на місяць дитяча бібліотека запрошує на спільний перегляд фільмів. Люди познайомились один з одним, спілкуються. Багато творчих людей. Одна з них - Надія Василівна, вирішила поділитися своїми здібностями, запропонувала свої послуги і в результаті в терцентрі сформувалась група з рукоділля. Жінки займаються орігамі, вишиванкой, в’яжуть.



З 01.03.2018 року в школі №9 стартують курси з української мови. За 2017 рік 49 слухачів поважного віку пройшли навчання в Університеті III покоління. 06.02.2018 року розпочали навчання в новій групі факультету «Комп’ютерна грамотність» на базі міської центральної бібліотеки шестеро слухачів. Продовжують навчатися Петріківському розпису в дитячій музичній школі №1 дванадцять «студентів». Раз на місяць дитяча бібліотека запрошує на спільний перегляд фільмів. Люди познайомились один з одним, спілкуються. Багато творчих людей. Одна з них - Надія Василівна, вирішила поділитися своїми здібностями, запропонувала свої послуги і в результаті в терцентрі сформувалась група з рукоділля. Жінки займаються орігамі, вишиванкой, в’яжуть.З 01.03.2018 року в школі №9 стартують курси з української мови. подробнее