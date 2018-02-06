|
|
|
Реклама
Курсы валют
Свята України
1 березня - Всесвітній день імунітету
1 березня - Всесвітній день цивільної оборони
1 березня - День «Нуль дискримінації»
1 березня - Початок весни
2 березня - День професійного сержанта в Україні
3 березня - Всесвітній день дикої природи
3 березня - Всесвітній день письменника
4 березня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою
8 березня - Міжнародний день зубного лікаря
8 березня - Міжнародний жіночий день
9 березня - День народження Тараса Шевченка
9 березня - Міжнародний день ді-джея
|
Університет III покоління
За 2017 рік 49 слухачів поважного віку пройшли навчання в Університеті III покоління. 06.02.2018 року розпочали навчання в новій групі факультету «Комп’ютерна грамотність» на базі міської центральної бібліотеки шестеро слухачів. Продовжують навчатися Петріківському розпису в дитячій музичній школі №1 дванадцять «студентів». Раз на місяць дитяча бібліотека запрошує на спільний перегляд фільмів. Люди познайомились один з одним, спілкуються. Багато творчих людей. Одна з них - Надія Василівна, вирішила поділитися своїми здібностями, запропонувала свої послуги і в результаті в терцентрі сформувалась група з рукоділля. Жінки займаються орігамі, вишиванкой, в’яжуть.
З 01.03.2018 року в школі №9 стартують курси з української мови. подробнее
|
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
|
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр