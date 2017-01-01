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6 січня - Різдвяний святвечір

7 січня - Різдво Христове

8 січня - Собор Пресвятої Богородиці

8 січня - День метро

11 січня - Всесвітній день «спасибі»

13 січня - Старий Новий рік

17 січня - День дітей-винахідників

18 січня - Водохресний святвечір

19 січня - Хрещення Господнє

21 січня - Всесвітній день снігу

21 січня - Міжнародний день обіймів

21 січня - Всесвітній день релігії

22 січня - День Соборності України

23 січня - День ручного письма

25 січня - День студентів (Тетянин день)

26 січня - День працівника контрольно-ревізійної служби України

26 січня - Міжнародний день митника Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Перерахунок пенсійних виплат із першого січня 2018 року

Із першого січня 2018 року для осіб, які досягли 65 річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.



Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становить 3723 грн. Отже, з 1 січня 2018 року мінімальний розмір пенсії за віком для вищезазначеної категорії осіб становить 1489,20 грн (3723 грн х 40%). Із першого січня 2018 року для осіб, які досягли 65 річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становить 3723 грн. Отже, з 1 січня 2018 року мінімальний розмір пенсії за віком для вищезазначеної категорії осіб становить 1489,20 грн (3723 грн х 40%). подробнее