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6 січня - Різдвяний святвечір

7 січня - Різдво Христове

8 січня - Собор Пресвятої Богородиці

8 січня - День метро

11 січня - Всесвітній день «спасибі»

13 січня - Старий Новий рік

17 січня - День дітей-винахідників

18 січня - Водохресний святвечір

19 січня - Хрещення Господнє

21 січня - Всесвітній день снігу

21 січня - Міжнародний день обіймів

21 січня - Всесвітній день релігії

22 січня - День Соборності України

23 січня - День ручного письма

25 січня - День студентів (Тетянин день)

26 січня - День працівника контрольно-ревізійної служби України

26 січня - Міжнародний день митника Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Что нельзя делать на Рождество

Как и со всеми большими церковными праздниками с Рождеством Христовым связано немало примет, суеверий и традиций. Давайте разберемся, что можно, а что нельзя делать на Рождество.



Разрешено ли гадать на Рождество?

Позиция Православной церкви в этом вопросе однозначна и категорична. Гадания относятся к оккультизму. Христианское учение не признает любых форм гадания на будущее, считая их неприемлемыми. Ведь «пути Господни неисповедимы». Будущее ведомо только Богу. Как и со всеми большими церковными праздниками с Рождеством Христовым связано немало примет, суеверий и традиций. Давайте разберемся, что можно, а что нельзя делать на Рождество.Позиция Православной церкви в этом вопросе однозначна и категорична. Гадания относятся к оккультизму. Христианское учение не признает любых форм гадания на будущее, считая их неприемлемыми. Ведь «пути Господни неисповедимы». Будущее ведомо только Богу. подробнее