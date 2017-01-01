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8 січня - Собор Пресвятої Богородиці
8 січня - День метро
11 січня - Всесвітній день «спасибі»
13 січня - Старий Новий рік
17 січня - День дітей-винахідників
18 січня - Водохресний святвечір
19 січня - Хрещення Господнє
21 січня - Всесвітній день снігу
21 січня - Міжнародний день обіймів
21 січня - Всесвітній день релігії
22 січня - День Соборності України
23 січня - День ручного письма
25 січня - День студентів (Тетянин день)
26 січня - День працівника контрольно-ревізійної служби України
26 січня - Міжнародний день митника
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Павлоградське об’єднане управління ПФУ: про співпрацю з об’єднаними територіальними громадами
Павлоградським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області створені робочі місця для обслуговування громадян в об'єднаних територіальних громадах за адресами:
Вербківська об'єднана сільська територіальна громада: 51453, вул. Матросова, буд. 26, с. Вербки, Павлоградський район;
Богданівська об'єднана сільська територіальна громада: 51464, вул. Українська, буд. 35а, с. Богданівка, Павлоградський район;
Виконавчий комітет Варварівської сільської ради: 51325, вул. Миру, буд. 16, с. Варварівка, Юр'ївський район. подробнее
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