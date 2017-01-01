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1 січня - Новий рік!

1 січня - Всесвітній день миру

2 січня - День в’язня

3 січня - День соломинки

4 січня - День хіт-параду

6 січня - Різдвяний святвечір

7 січня - Різдво Христове

8 січня - Собор Пресвятої Богородиці

8 січня - День метро

11 січня - Всесвітній день «спасибі»

13 січня - Старий Новий рік

17 січня - День дітей-винахідників

18 січня - Водохресний святвечір

19 січня - Хрещення Господнє

21 січня - Всесвітній день снігу

21 січня - Міжнародний день обіймів

21 січня - Всесвітній день релігії

22 січня - День Соборності України

23 січня - День ручного письма

25 січня - День студентів (Тетянин день)

26 січня - День працівника контрольно-ревізійної служби України

26 січня - Міжнародний день митника Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

З НОВИМ РОКОМ!

Щиро вітаємо Вас з наступаючим Новим 2018 роком

та Різдвом Христовим!



Бажаємо Вам невичерпного творчого натхнення, енергії та оптимізму для втілення сміливих починань та підкорення нових вершин. Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та спокоєм.



Хай Новий - 2018 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. Бажаємо Вам віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! Щиро вітаємо Вас з наступаючим Новим 2018 рокомта Різдвом Христовим!Бажаємо Вам невичерпного творчого натхнення, енергії та оптимізму для втілення сміливих починань та підкорення нових вершин. Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та спокоєм.Хай Новий - 2018 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. Бажаємо Вам віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! подробнее