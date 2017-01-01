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22 грудня - День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Католицьке Різдво

25 грудня - Лютеранське Різдво

26 грудня - День подарунків

28 грудня - День календаря

28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Останній день року

1 січня - Новий рік!

1 січня - Всесвітній день миру

2 січня - День в’язня

3 січня - День соломинки

4 січня - День хіт-параду

6 січня - Різдвяний святвечір

7 січня - Різдво Христове

8 січня - Собор Пресвятої Богородиці Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ВІЗЬМІТЬ УЧАСТЬ У РІЗДВЯНОМУ ФЕСТИВАЛІ

У день Різдва Христового, 7 січня о 11:00 на Соборній площі розпочнеться III міський Різдвяний фестиваль миру, творчості та єднання «Різдвяна коляда».



Фестиваль проводиться за ініціативою та підтримки міського голови Павлограда А.О. Вершини, народного депутата України А.В. Мартовицького з метою відродження та утвердження народних звичаїв, свят, обрядів; активізації та популяризації творчої діяльності колективів художньої самодіяльності, самобутніх митців народної творчості; залучення молоді, широкого кола громадськості до традицій народної творчості, пісенності, фольклору. розпочнеться III міський Різдвяний фестиваль миру, творчості та єднанняФестиваль проводиться за ініціативою та підтримки міського голови Павлограда А.О. Вершини, народного депутата України А.В. Мартовицького з метою відродження та утвердження народних звичаїв, свят, обрядів; активізації та популяризації творчої діяльності колективів художньої самодіяльності, самобутніх митців народної творчості; залучення молоді, широкого кола громадськості до традицій народної творчості, пісенності, фольклору. подробнее