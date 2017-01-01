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22 грудня - День енергетика
22 грудня - День працівників дипломатичної служби України
23 грудня - Всесвітній день сноуборду
24 грудня - День працівників архівних установ України
25 грудня - Католицьке Різдво
25 грудня - Лютеранське Різдво
26 грудня - День подарунків
28 грудня - День календаря
28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу
29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
31 грудня - Останній день року
1 січня - Новий рік!
1 січня - Всесвітній день миру
2 січня - День в’язня
3 січня - День соломинки
4 січня - День хіт-параду
6 січня - Різдвяний святвечір
7 січня - Різдво Христове
8 січня - Собор Пресвятої Богородиці
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
ВІЗЬМІТЬ УЧАСТЬ У РІЗДВЯНОМУ ФЕСТИВАЛІ
У день Різдва Христового, 7 січня о 11:00 на Соборній площі розпочнеться III міський Різдвяний фестиваль миру, творчості та єднання «Різдвяна коляда».
Фестиваль проводиться за ініціативою та підтримки міського голови Павлограда А.О. Вершини, народного депутата України А.В. Мартовицького з метою відродження та утвердження народних звичаїв, свят, обрядів; активізації та популяризації творчої діяльності колективів художньої самодіяльності, самобутніх митців народної творчості; залучення молоді, широкого кола громадськості до традицій народної творчості, пісенності, фольклору. подробнее
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