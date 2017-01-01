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22 грудня - День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Католицьке Різдво

25 грудня - Лютеранське Різдво

26 грудня - День подарунків

28 грудня - День календаря

28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Останній день року

1 січня - Новий рік!

1 січня - Всесвітній день миру

2 січня - День в’язня

3 січня - День соломинки

4 січня - День хіт-параду

6 січня - Різдвяний святвечір

7 січня - Різдво Христове

8 січня - Собор Пресвятої Богородиці Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

21 декабря - день зимнего солнцестояния

21 декабря в северном полушарии Земли люди столкнуться с самым коротким днем в году, после которого длинные зимние ночи начнут отступать. Точное время, когда наша планета окажется на максимальной удаленности от Солнца - 10:28 утра по Гринвичу. Зимнее Солнцестояние происходит каждый год, когда северный полюс Земли наклонится от Солнца на 23,5 градуса.



Именно 21 декабря считают началом астрономической зимы, и именно после этого события увеличивается длительность светового дня.



Самый короткий день в году продлится 7 часов и 20 секунду. в северном полушарии Земли люди столкнуться с самым коротким днем в году, после которого длинные зимние ночи начнут отступать. Точное время, когда наша планета окажется на максимальной удаленности от Солнца - 10:28 утра по Гринвичу. Зимнее Солнцестояние происходит каждый год, когда северный полюс Земли наклонится от Солнца на 23,5 градуса.Именно 21 декабря считают началом астрономической зимы, и именно после этого события увеличивается длительность светового дня.Самый короткий день в году продлится 7 часов и 20 секунду. подробнее