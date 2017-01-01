Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 18 грудня - День працівників органів РАЦСу

18 грудня - Міжнародний день мігранта

19 грудня - День адвокатури України

19 грудня - День святого Миколая

19 грудня - День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй

19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика

22 грудня - День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Католицьке Різдво

25 грудня - Лютеранське Різдво

26 грудня - День подарунків

28 грудня - День календаря

28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Останній день року Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Лучшие рецепты глинтвейна

Ничто не согревает лучше в холодную пору, чем чашечка горячего глинтвейна. Этот изысканный и вкусный напиток популярен во Франции, Германии, Бельгии и Скандинавских странах. А сейчас он завоевывает все больше сердец украинцев.



Для того, чтобы побаловать себя вкусным горячим вином со специями, не нужно быть профессиональным поваром или отличным кулинаром, мы подготовили несколько беспроигрышных рецептов глинтвейна, которые согреют вас даже самой холодной зимой.



Однако, мы хотим уточнить, что рецепта правильного и настоящего глинтвейна просто не существует в природе. В каждой стране и провинции его готовят по своему, поэтому не бойтесь экспериментировать и искать свой собственный идеальный вкус. Ничто не согревает лучше в холодную пору, чем чашечка горячего глинтвейна. Этот изысканный и вкусный напиток популярен во Франции, Германии, Бельгии и Скандинавских странах. А сейчас он завоевывает все больше сердец украинцев.Для того, чтобы побаловать себя вкусным горячим вином со специями, не нужно быть профессиональным поваром или отличным кулинаром, мы подготовили несколько беспроигрышных рецептов глинтвейна, которые согреют вас даже самой холодной зимой.Однако, мы хотим уточнить, что рецепта правильного и настоящего глинтвейна просто не существует в природе. В каждой стране и провинции его готовят по своему, поэтому не бойтесь экспериментировать и искать свой собственный идеальный вкус. подробнее