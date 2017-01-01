Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 18 грудня - День працівників органів РАЦСу

18 грудня - Міжнародний день мігранта

19 грудня - День адвокатури України

19 грудня - День святого Миколая

19 грудня - День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй

19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика

22 грудня - День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Католицьке Різдво

25 грудня - Лютеранське Різдво

26 грудня - День подарунків

28 грудня - День календаря

28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Останній день року Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

19 грудня - День Святого Миколая

Дорогі павлоградці!

Від щирого серця вітаю вас з Днем Святого Миколая!

Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається День Святого Миколая, який вже давно став своєрідним символом надії і віри у добро. Для дітей це свято завжди прикрашене щирими посмішками, адже у їхньому прекрасному дитячому світі саме в цей день здійснюються найпотаємніші мрії.



А дорослі разом зі Святим Миколаєм на мить стають справжніми чарівниками і виконують бажання малечі, частуючи їх смачними подарунками та даруючи їм свою любов. Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається День Святого Миколая, який вже давно став своєрідним символом надії і віри у добро. Для дітей це свято завжди прикрашене щирими посмішками, адже у їхньому прекрасному дитячому світі саме в цей день здійснюються найпотаємніші мрії.А дорослі разом зі Святим Миколаєм на мить стають справжніми чарівниками і виконують бажання малечі, частуючи їх смачними подарунками та даруючи їм свою любов. подробнее