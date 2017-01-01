Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 18 грудня - День працівників органів РАЦСу

18 грудня - Міжнародний день мігранта

19 грудня - День адвокатури України

19 грудня - День святого Миколая

19 грудня - День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй

19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика

22 грудня - День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Католицьке Різдво

25 грудня - Лютеранське Різдво

26 грудня - День подарунків

28 грудня - День календаря

28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Останній день року Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Права осіб, що звертаються до органів Пенсійного фонду України

Одним із основних пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України на 2017 рік визначено удосконалення системи функціонування та надання послуг, підвищення прозорості діяльності Пенсійного фонду України. Органи Пенсійного фонду України, починаючи з 2015 року, впроваджують єдині стандарти обслуговування громадян, забезпечують доступність при наданні послуг, впроваджують нові технології, в тому числі на віддалених робочих місцях в об’єднаних територіальних громадах, реалізують завдання забезпечення дотримання прав осіб, що звертаються до органів Пенсійного фонду.



Під час здійснення прийому та обслуговування особи користуються правами, передбаченими законами України „Про звернення громадян”, „Про захист персональних даних”, „Про доступ до публічної інформації”, законодавством про пенсійне забезпечення, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відповідні відносини. Одним із основних пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України на 2017 рік визначено удосконалення системи функціонування та надання послуг, підвищення прозорості діяльності Пенсійного фонду України. Органи Пенсійного фонду України, починаючи з 2015 року, впроваджують єдині стандарти обслуговування громадян, забезпечують доступність при наданні послуг, впроваджують нові технології, в тому числі на віддалених робочих місцях в об’єднаних територіальних громадах, реалізують завдання забезпечення дотримання прав осіб, що звертаються до органів Пенсійного фонду.Під час здійснення прийому та обслуговування особи користуються правами, передбаченими законами України „Про звернення громадян”, „Про захист персональних даних”, „Про доступ до публічної інформації”, законодавством про пенсійне забезпечення, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відповідні відносини. подробнее