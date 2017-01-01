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Свята України 2017
11 грудня - Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
11 грудня - Міжнародний день гір
12 грудня - День сухопутних військ України
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня - День працівників суду України
15 грудня - Міжнародний день чаю
17 грудня - День працівника державної виконавчої служби
18 грудня - День працівників органів РАЦСу
18 грудня - Міжнародний день мігранта
19 грудня - День адвокатури України
19 грудня - День святого Миколая
19 грудня - День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй
19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
22 грудня - День енергетика
22 грудня - День працівників дипломатичної служби України
23 грудня - Всесвітній день сноуборду
24 грудня - День працівників архівних установ України
25 грудня - Католицьке Різдво
25 грудня - Лютеранське Різдво
26 грудня - День подарунків
28 грудня - День календаря
28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу
29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
31 грудня - Останній день року
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
"ДОСТУПНІ ЛІКИ": ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАКИХ БОЛЕЗНЕЙ УКРАИНЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
После принятия пакета законов о медицинской реформе, многое изменилось и изменится для украинцев. В частности, появились «Доступные лекарства». Что это и какие войдут в список? Далее подробнее.
Вы уже знаете, как выбрать семейного врача? С 1 января 2018 года каждый житель Украины должен будет подписать с ним договор. Семейный врач проводит первичный осмотр, а затем по необходимости направляет к профильным врачам, например, хирургу, лору или кардиологу. С последними не нужно подписывать договоры. Осмотр у семейного врача бесплатный, но, если вы хотите его «обойти» и сразу попасть к профильному, то придется заплатить.
Также ежегодно парламент будет принимать перечень платных и бесплатных услуг, который будет единым по всей стране. Тарифная сетка тоже будет одной для всех, вне зависимости от региона.
Но, что такое «Доступные лекарства»? подробнее
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