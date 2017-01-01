Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 11 грудня - Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

11 грудня - Міжнародний день гір

12 грудня - День сухопутних військ України

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня - День працівників суду України

15 грудня - Міжнародний день чаю

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби

18 грудня - День працівників органів РАЦСу

18 грудня - Міжнародний день мігранта

19 грудня - День адвокатури України

19 грудня - День святого Миколая

19 грудня - День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй

19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика

22 грудня - День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Католицьке Різдво

25 грудня - Лютеранське Різдво

26 грудня - День подарунків

28 грудня - День календаря

28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Останній день року Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

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После принятия пакета законов о медицинской реформе, многое изменилось и изменится для украинцев. В частности, появились «Доступные лекарства». Что это и какие войдут в список? Далее подробнее.



Вы уже знаете, как выбрать семейного врача? С 1 января 2018 года каждый житель Украины должен будет подписать с ним договор. Семейный врач проводит первичный осмотр, а затем по необходимости направляет к профильным врачам, например, хирургу, лору или кардиологу. С последними не нужно подписывать договоры. Осмотр у семейного врача бесплатный, но, если вы хотите его «обойти» и сразу попасть к профильному, то придется заплатить.



Также ежегодно парламент будет принимать перечень платных и бесплатных услуг, который будет единым по всей стране. Тарифная сетка тоже будет одной для всех, вне зависимости от региона.



Но, что такое «Доступные лекарства»? подробнее После принятия пакета законов о медицинской реформе, многое изменилось и изменится для украинцев. В частности, появились «Доступные лекарства». Что это и какие войдут в список? Далее подробнее.Вы уже знаете, как выбрать семейного врача? С 1 января 2018 года каждый житель Украины должен будет подписать с ним договор. Семейный врач проводит первичный осмотр, а затем по необходимости направляет к профильным врачам, например, хирургу, лору или кардиологу. С последними не нужно подписывать договоры. Осмотр у семейного врача бесплатный, но, если вы хотите его «обойти» и сразу попасть к профильному, то придется заплатить.Также ежегодно парламент будет принимать перечень платных и бесплатных услуг, который будет единым по всей стране. Тарифная сетка тоже будет одной для всех, вне зависимости от региона.