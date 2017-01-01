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11 грудня - Міжнародний день гір

12 грудня - День сухопутних військ України

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня - День працівників суду України

15 грудня - Міжнародний день чаю

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби

18 грудня - День працівників органів РАЦСу

18 грудня - Міжнародний день мігранта

19 грудня - День адвокатури України

19 грудня - День святого Миколая

19 грудня - День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй

19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика

22 грудня - День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Католицьке Різдво

25 грудня - Лютеранське Різдво

26 грудня - День подарунків

28 грудня - День календаря

28 грудня - Річниця першого у світі кіносеансу

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Останній день року Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

13 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 689 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – Постанова 689), якою внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.



Постановою 689 установлено, що:

призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст.2296; 2015 р., № 70, ст.2312). 13 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 689 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – Постанова 689), якою внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.Постановою 689 установлено, що:призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст.2296; 2015 р., № 70, ст.2312). подробнее